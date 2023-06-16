«Больше, чем путешествие». Какие туристические маршруты для молодежи появятся в Красноярском крае?

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В 2021 году в России создали программу для молодежи «Больше, чем путешествие» для знакомства с уникальными местами страны, достижениями университетов и промышленных предприятий. С самого начала в ней принимает участие Красноярский край.

Начиная с этого года в нашем регионе появятся новые маршруты и образовательные проекты для молодежи, поскольку во время Петербургского экономического форума, который проходит в северной столице с 14 по 17 июня, подписано соглашение о развитии внутреннего туризма между Красноярским краем и некоммерческой организацией «Больше, чем путешествие».

«Предлагаемые нами маршруты учитывают интерес к разным темам - экология, предпринимательство, инновации и промышленность, туризм, культура, спорт. Уверен, подписанное соглашение будет способствовать дальнейшему развитию познавательного, общественно полезного туризма», сказал на подписании руководитель региона Михаил Котюков.

«Красноярский край является одним из ключевых для развития молодежного туризма в стране. В этом году запущена работа проектного офиса по развитию молодежного туризма. Благодаря его работе команда программы «Больше, чем путешествие» вместе с регионом будет наращивать перечень туристических продуктов для молодых ребят, которые посетят регион. Мы также совместно займемся разработкой пешеходных маршрутов, повышением квалификации гидов и экскурсоводов», подчеркнул Иван Шулюпин, генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие».

Напомним, 16 июня на ПМЭФ будет подписано еще одно соглашение в сфере туризма между правительством Красноярского края и АО «Корпорация Туризм.РФ».