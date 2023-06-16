Где в Красноярском крае появятся новые электрозарядные станции для автомобилей

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 14 по 17 июня, подписано соглашение о расширении действующей сети электрозарядных станций в Красноярском крае за счет установки нескольких ЭЗС на территории автозаправочных комплексов «Красноярскнефтепродукт» в направлениях Красноярск – Кемерово и Красноярск – Абакан.

В настоящий момент для установки ЭЗС рассматриваются автозаправочные комплексы в поселке Памяти 13 Борцов, в Ачинске и в Боготоле. Работа ЭЗС в этих местах, по мнению специалистов, позволит гарантированно передвигаться на электромобиле в сторону Хакасии и Кемеровской области. Зарядные станции мощностью 150 киловатт (кВт) позволят одновременно подключить три электромобиля с любым распространенным коннектором: для японских, китайских или европейских машин. Общая сумма затрат составит 15,6 млн рублей.

«Если мы закроем зарядными станциями ключевые автомагистрали, то у жителей будет больше уверенности, какой вид двигателя выбирать при покупке автомобиля», – подчеркнул руководитель Красноярского края Михаил Котюков.