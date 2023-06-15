В Красноярском крае полицейские поймали эксгибициониста с помощью фотографии Валерия Гаркалина

Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Курагино Красноярского края полицейские поймали уличного извращенца с помощью фото актера Валерия Гаркалина. Как сообщили в МВД, о внешней схожести сообщила одна из пострадавших.

Извращенца заметила сельчанка, когда тот без штанов стоял перед детьми, совершая грязные манипуляции. Женщина, само собой, сообщила об извращенце в полицию, а когда ее попросили описать злодея, то сказала, что он похож на актера Валерия Гаркалина, который скончался в ноябре 2021 года. По фотографии звезды фильма «Ширли-Мырли» его и искали.

Валерий Гаркалин Фото: Борис КУДРЯВОВ

В пресс-службе МВД по краю «КП-Красноярск» рассказали, что ориентировка была сделана исключительно для удобства самих полицейских. Однако фото все равно просочилось в СМИ, хотя и не была для этого предназначенной.

В итоге кретивный подход полицейских сработал. Эксгибициониста действительно поймали. Сейчас его допрашивают полицейские. Судя по всему, мужчина действительно оказался похож на Гаркалина.