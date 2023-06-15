Производство овощей и детского питания – где планируется строительство новых предприятий в Красноярском крае

Фото: Артем КИЛЬКИН

В рамках ПМЭФ, в котором участвует делегация Красноярского края, планируется подписание двух соглашений о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов. Об это «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в Корпорации развития Енисейской Сибири.

Первое – между правительством Красноярского края и ООО «Тепличный комбинат «Солнечный». Суть проекта - создание тепличного комбината по производству овощей в закрытом грунте объемом 25 тысяч тонн в год. Площадь комбината составит 33 га, он будет расположен на собственном земельном участке инвестора в районе д. Старцево Емельяновского района. Объем инвестиций – 12,4 млрд рублей, сроки реализации - 2023-2025 годы.

Тепличный комбината будет создан на основе лучших практик современного высокотехнологичного производства.

Пока подобных крупных действующих производств закрытого грунта в Красноярском крае нет. Наш регион как и Сибирь в целом испытывает недостаток собственных тепличных овощей. Новые комбинаты с локальным сбытом смягчат или решат проблему обеспечения свежими обощами.

Второе соглашение – между правительством Красноярского края и ООО «Крастехстрой». Суть проекта - строительство комбината по производству соков, детского питания и безалкогольных напитков в Емельяновском районе Красноярского края. Предполагаемый объём инвестиций – 3,9 млрд рублей.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.

Красноярский край представлен в выставочной и культурной программах форума.