В Красноярском крае повышают зарплату бюджетникам и выделяют дополнительные средства на дороги Фото: Мария ЛЕНЦ

На очередном заседании правительства Красноярского края был принят ряд важных решений по различным направлениям, которые уже реализованы или планируются к исполнению на ближайший период. Это и поддержка участников СВО, и дорожная инфраструктура, и охрана природы.

В частности, приняты изменения в отдельные постановления правительства края, регулирующие вопросы оплаты труда. Так, с 1 июля пройдет обещанное ранее повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Она возрастет на 6,3%. Ранее при весенней корректировке краевого бюджета средства для индексации была заложены и согласованы.

Ио председателя правительства региона Сергей Верещагин подчеркнул:

- Прошу министерство финансов и министров по всем своим подведомственным учреждениям убедиться, что все необходимые документы и локальные акты, в том числе на уровне муниципалитетов, для начисления зарплаты в июле с учетом увеличения приняты. Все должно быть готово к началу выплат, никаких сбоев здесь быть не должно.

Говорили и о дорожной сети, это одна из важнейших тем, поскольку территория края большая, климат неоднозначный, состояние дорог приходится постоянно держать на контроле и каждый год проводить колоссальную работу по строительству, ремонту и восстановлению объектов дорожной инфраструктуры. 272,5 миллионов рублей выделено дополнительно на субсидии бюджетам муниципальных образований на дорожный ремонт. Ещё 196 миллионов направлены на ремонт автодороги Богучаны – Кодинск (такое поручение дал врио губернатора края для устранения критических дефектов).

Из экологических тем: создан новый микрозаказник «Манское займище». Ученые установили, что здесь растут 27 видов редких растений и животных, занесенных в Красные книги РФ и Красноярского края. Площадь новой особо охраняемой территории составит 941 га, находится она в границах Емельяновского района и Дивногорска.

К слову о поддержке участников СВО: теперь бесплатную юридическую помощь могут получить мобилизованные, заключившие контракт о прохождении военной службы. А также члены их семей. Соответствующий документ также подписан.