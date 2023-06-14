В Дзержинском районе Красноярского края в сарае нашли тело новорожденного ребенка

В Дзержинском районе в сарае нашли тело новорожденного ребенка. Фото: СК

В селе Курай Дзержинского района найдено тело новорожденного ребенка. Его обнаружили в сарае без признаков жизни, региональный следком проводит проверку, решается вопрос об уголовном деле. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным жительница Курая состояла на учете по беременности и родам, находилась на 39 неделе беременности. То есть фактически подошло время родов. Прикреплена была, следовательно, к своей районной больнице, там ее наблюдали, готовили. Но вдруг выяснилось, что роды уже состоялись. На вопрос, где, женщина ответила: ездила для этого в Канск. Но якобы там в больнице написала заявление и отказалась от ребенка. Получается, что наблюдавший роженицу врач решил уточнить этот момент, однако в Канском роддоме ему ответили, что гражданку не знают, у них она не появлялась. Тогда что? Беременность была – а ребенка нет? Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы.

Сегодня днем, 14 июня, в дом к женщине приехал следователь. Она призналась, что ребенка родила в ночь с 11 на 12 июня, но сделала это в уличном туалете. Тело малыша – это была девочка – следователь сам обнаружил в сарае. Новорожденного забрали на судебно-медицинскую экспертизу, нужно установить важный момент: родился ребенок живым или мертвым. И каковы причины его гибели. От этого будет зависеть статья уголовного дела, если появятся основания его завести.