В красноярских травмпунктах может появиться отдельный специалист для помощи пострадавшим от клещей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В связи с увеличением случаев присасывания клещей, в красноярских травмпунктах рассматривается возможность принять дополнительные меры для обеспечения оперативной медицинской помощи. Об этом сообщает Минздрав Красноярского края.

Для сокращения времени ожидания в общей очереди, планируется организовать работу отдельного специалиста в травмпунктах, который будет заниматься удалением клещей. Он также будет предоставлять информацию о том, что делать дальше, как сохранить насекомое и куда передать его на исследование для проверки на наличие инфекций.

Помимо этого, рассматривается возможность принимать пациентов с присасыванием клещей в кабинетах неотложной помощи поликлиник в часы их работы. Эта мера будет действовать в сезон активности клещей.