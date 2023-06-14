Ушли на глубину: в Енисей выпустили 440 тысяч молодых сибирских осетров

в Енисей выпустили 440 тысяч молодых сибирских осетров. Фото: предоставлено организаторами

Крошечный осетр, размером меньше ладони, оказавшись в Енисее, вдруг впал в ступор. Еще вчера он плавал в комфортном бассейне с теплой прозрачной водой, где появился на свет из икринки и рос целый месяц. А сегодня вдруг очутился в незнакомой реке с ее необъятными и неизвестными глубинами. Простояв против течения у берега около минуты, осетр вильнул хвостом и ушел. Ушел, чтобы стать царь-рыбой.

Так Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, дочернее предприятие «Норникеля») дала старт многолетней программе восстановления биоресуртов и выпустила первую партию молоди осетра. В Енисей отправились 440 тысяч мальков, выращенных в рыбоводческом хозяйстве. Событие, без преувеличения, знаковое.

Сейчас осетрам месяц, в природе они вырастают до 2 метров в длину Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В рамках мирового соглашения

В 2022 году компания заключила мировое соглашение с федеральным агентством по рыболовству (Росрыболовством) о полном возмещении вреда, причиненного водным биоресурсам в результате аварии в мае 2020 года на ТЭЦ-3 в Норильске. В рамках этой программы предусматривается воспроизводство около 9 тысяч тонн водных биоресурсов.

Евгений Федоров, вице-президент по энергетике «Норникеля», выделил несколько основных направлений работы. Во-первых, в период с 2033 по 2050 годы предстоит выпустить в водоемы Норило-Пясинской озерно-речной системы 510 миллионов экземпляров молоди ценных видов рыб: осетра, муксуна, чира, сига и нельмы. Но зачем ждать десяток лет, ведь можно начать приносить пользу природе прямо сейчас? Поэтому до 2033 года компания будет дополнительно выпускать в Енисей по 3 миллиона экземпляров молоди сибирского осетра ежегодно. 440 тысяч мальков - это только первая партия, остальные уйдут в большое плавание до конца лета.

Евгений Федоров: "Уверен, эта работа принесет результат". Фото: предоставлено организаторами

Во-вторых, вместе с научными институтами проводятся рыбохозяйственные исследования на Таймыре. Эта работа продлится 2 – 3 года. Первая экспедиция отправится уже в июне-июле, обследует Норило-Пясинскую водную группу и сделает основные выводы относительно параметров ее существования. И третье направление работы – экологическое исследование для строительства двух рыбоводных заводов на Таймыре.

- Уверен, что совместная с Росрыболовством работа по восстановлению биоресурсов принесет плоды. Рыба, которая вырастет из этих мальков и тех, что мы запустим в дальнейшем, будет по-прежнему ценной, но перестанет быть редкой. Это станет плодотворным результатом нашего сотрудничества, - подчеркнул Евгений Федоров.

Все по науке: в рыбохозяйстве осетрам делают УЗИ. Фото: предоставлено организаторами

Сложности процесса

Осетровые пережили множество катаклизмов, проходивших на земле миллион лет. А вот катаклизм под названием «человек» поставил под удар их существование. В последние сто лет численность сократилась до критичного именно из-за антропогенного влияния.

Осетр сибирский попал в Красную книгу и нужно сделать все, чтобы его из этого списка вызволить. По подсчетам ученых Енисею сейчас не хватает десяти миллионов взрослых особей. Ждать, пока популяция восстановится сама, в обозримом будущем не приходится. Вся надежда на искусственное воспроизводство.

В России несколько рыбоводных хозяйств, самое крупное по осетрам находится у нас, на юге Красноярского края, рядом с поселком Приморск. У «Малтата» и большой опыт, и хорошая репутация, поэтому компания выбрала именно его в качестве партнера для реализации своей программы.

Александр Нусс, главный ихтиолог хозяйства, рассказал, какой пусть проходит осетр от икринки до исторической среды обитания. Этот процесс не просто трудоемкий, но и сложный. Про финансовые затраты сейчас даже говорить не будем, поверьте – счет идет на миллионы рублей. В естественной среде самки сибирского осетра достигают половой зрелости к 20-25 годам, а самцы – к 16-20 годам. К тому времени они вырастают до двух метров. В рыбоводческом хозяйстве при должном уходе и соответствующих условиях самки готовы к размножению уже к 5-6 годам жизни.

Большое дело задумано! Вице-президент по энергетике «Норникеля» Евгений Федоров и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

- Мы выращиваем молодь осетра от собственного ремонтно-маточного стада, без вылова производителей из естественной среды. В нем более 10 тысяч особей. Обязательно подтверждается генетическая принадлежность к той или иной популяции. Чтобы осетр был готов к воспроизводству, ему нужно обеспечить условия, максимально приближенные к естественной среде, - пояснил он.

Все по науке: рыбам делают УЗИ, 24 часа в сутки следят за температурой воды, за рационом. А растущих осетрят даже учат, если это можно так назвать, искать корм и прятаться от хищников – формируют природный инстинкт.

Увы, но не все дорастают до взрослых размеров. Выживаемость числа икринок и молоди в естественной среде составляет около 1 %, но полученных искусственным путем – 2%. Представите, сколько нужно выпускать в год, чтобы достигнуть поставленных результатов. Потому-то счет и идет на миллионы особей.

Для того, чтобы все участники события внесли свой вклад, на берегу установили небольшой резурвуар и запустили в него сотню молодых осетров Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Пошли, родимые

Почему выбрали место именно здесь, возле Атаманово? Енисей ведь огромный по своим размерам. Представители Росрыболорвства поясняют: это не случайно – сначала специалисты убедились, что кормовой базы на этом участке достаточно, а количество хищников минимально.

Выпуск молоди осетра получился трогательным. Ощущение причастности к чему-то очень-очень важному. Неудивительно, что каждому, кто приехал на берег Енисея в районе Атаманово, захотелось лично выпустить по несколько рыб. Специально для этого на берегу установили резервуар, куда запустили около сотни осетрят. Подчерпываешь одного-двух в ведерко и переносишь к реке. Когда еще в жизни представится такой случай, чтобы увидеть вот так на ладони, невероятно красивую и знаменитую рыбу. Осетрята еще крохотные по меркам той своей среды обитания, им всего месяц, масса 1-2 грамма, но уже невероятно сильные.

Выпускают первых осетров вице-президент по энергетике «Норникеля» Евгений Федоров и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Фото: предоставлено организаторами

- Уверен, что «Норникель» все свои обязательства в рамках экологического мониторинга и в рамках восстановления рыбных запасов выполнит. Мы со своей стороны будем отслеживать пополнение запасов водно-биологических ресурсов, конечно же, экологическую ситуацию водных объектов. Я уверен, что вместе нам все по плечу, и те планы, которые мы перед собой поставили, будут нами исполнены и водно-биологические запасы будут полностью восстановлены, - отметил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Девчушка внесла свой вклад: пусть эти осетры доплывут до Севера Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Задача на десятилетия

Это – первая партия выпущенных осетров в рамках мирового соглашения. Однако компания много лет ведет работу по поддержанию биоразнообразия и восполнению редких и ценных биологических видов. Причем не только на Таймыре, но и на Кольском полуострове, в Краснодарском крае. На реализацию общей программы по зарыблению выделяются ежегодно десятки миллионов рублей. Начиная с 2016 года только в Енисей выпущено около 2 миллионов мальков сибирских осетров, хариуса, семги, арктического гольца, муксуна, сига. На Таймыре при поддержке компании работают ученые, которые изучают редчайшие и эндемичные породы рыб, например, боганидского гольца.

Молодой осетр сначала погрелся на солнце у самого берега, а потом ушел на глубину Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

А еще это очень важно для населения арктической зоны, для которого рыбный промысел – это историческая данность. Валерий Вэнго приехал в Атаманово не столько как краевой парламентарий, а как представитель коренных малочисленных народов. Приехал не один, а с дочерью, наследницей традиций Севера.

- Я родом с Таймыра, где исторически водились осетровые стада. В последние годы благодаря и временному запрету на вылов, и усилиям по искусственному восполнению, популяция осетровых на моей родине начинает восстанавливаться. Хочу сказать спасибо тем организациям, которые не имеют прямого отношения к водным биологическим ресурсам, но находят время и финансы, чтобы этими процессами заниматься. И показывать пример другим.