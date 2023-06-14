OTYKEN, «Бараксан», «ИккиТаба». Каким увидят Красноярский край участники Петербургского международного экономического форума

Кадр из фильма «Территория». Фото: kinopoisk.ru

В этом году в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на площадке киностудии «Ленфильм» пройдет Международный фестиваль народов Севера «Душа России».

Фестиваль демонстрирует лучшие проекты и достижения, объединяющие этнокультурное наследие и современные технологии в дизайне, музыкальной индустрии, кинематографе и других сферах креативной экономики на северных территориях Российской Федерации.

Кто будет представлять Красноярский край? Знакомимся!

Кино

В программе фестиваля «Душа России»» пройдут кинопоказы современных этнических фильмов о культуре коренных народов. В программе представлены все северные регионы России от Архангельской области до Чукотки.

15 июня участники ПМЭФ смогут посмотреть фильм «Территория», режиссер Александр Мельник. Большая часть съемок фильма проходила в Красноярском крае на плато Путорана.

Кадр из фильма «Территория». Фото: kinopoisk.ru

Главный герой, геолог Илья Чинков, одержимый идеей найти легендарное золото Территории, собирает команду смельчаков, готовых поставить на карту все, включая собственные жизни, а сама Территория — это место, где люди проверяются на прочность.

Сюжет фильма максимально близок к сюжету романа Олега Куваева «Территория», вышедшего в 1975 году.

Съемки картины продолжались полтора года, с июня 2011 до конца 2012-го, на экраны она вышла в 2014-м.

Тогда на премьеру фильма в Красноярск приезжал режиссер Александр Мельник, который стал гостем радио «Комсомольская правда» и рассказал о съемках фильма:

- Мы снимали для тех, кто никогда не был на плато Путорана, и, возможно, не будет. Мы хотели показать, что мир огромен, он шире, чем мы думаем. В съемках участвовало много красноярцев, люди специально брали отпуска. Готовили, убирали, помогали.

Музыка

Также участникам ПМЭФ представят уникальное этно-шоу, которое объединит знаковых представителей современного этнического музыкального и танцевального искусства в едином красочном представлении, среди которых красноярская группа OTYKEN. Напомним, группа OTYKEN — это сибирская фолк-поп музыка, включающая в себя Dance, Techno, Trance, R&B, Rock и горловое пение, стихийный вокал, игру на гигантских барабанах из кожи маралов.

В составе группы – представители коренных и малочисленных народов (чулымцы, кеты, селькупы, хакасы, долганы).

Также в концертной программе примет участие Театр моды «Бараксан» Норильского колледжа искусств. Этот театр необычный, он совмещает несколько видов искусства: театр, моду, музыку, литературу, художественное ремесло.

Арт-пространство «Притяжение Севера»

Здесь будут представлены работы участников творческого альянса «ИккиТаба» Норильского колледжа искусств.