Сибирскими конфетами, пряниками, медом и чаем угостят участников Петербургского международного экономического форума

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня в северной столице России открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), он пройдет с 14 по 17 июня. Главная тема форума этого года – «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В этом голу на форум приехали представители 130 стран и территорий. Традиционно в форуме принимают участие территории Сибирского федерального округа, в том числе и Красноярский край.

Регионы России представят свой потенциал в рамках выставочной зоны SPIEF Investment and Business Expo.

На стенде Красноярского края презентуют инвестиционный, экономический, туристический и научный потенциал Красноярского края и Енисейской Сибири. В дегустационной зоне будут продемонстрированы гастрономические особенности трех сибирских регионов, Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва. Здесь участников форума угостят конфетами с сибирскими ягодами, медом, сибирскими пряниками, чаями и отварами из трав.

Также Красноярский край в составе всех десяти регионов Сибирского федерального округа выступает под брендом «Большая Сибирь». На едином стенде СФО «Большая Сибирь» представлены лучшие проекты развития, которые могут стать примером для других регионов России.