Новый сенатор, выборы губернатора и социальные выплаты студентам

Краевые парламентарии выбрали Александра Усса новым сенатором от Красноярского края в Совете Федерации Федерального Собрания. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Корпорация «Красноярский край»

Краевые парламентарии практически единогласно выбрали Александра Усса своим представителем в верхней палате парламента России. Безусловное уважение коллег, огромный политический, управленческий и жизненный опыт, блестящие навыки коммуникатора и переговорщика, авторитет и вес в экономических и политических кругах – все это и многие другие факторы не оставили сомнений, что представлять край на федеральном уровне должен экс-губернатор и бессменный председатель краевого парламента на протяжении двадцати лет.

Присутствуя на сессии еще в качестве депутата Законодательного Собрания, Александр Усс поблагодарил коллег за многолетнюю совместную работу, напомнил о непростом, но невероятно успешном пути, который все вместе прошли. Александр Викторович отметил, что сейчас главные задачи – интересы края, содействие росту доходов бюджета и ответственность крупного бизнеса, ведущего дела в регионе.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания:

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания: «Совет Федерации — это государственный орган, в котором Александр Викторович сможет использовать свой богатейший, профессиональный и политический опыт на благо нашего края». Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

- Ход обсуждения кандидатуры Александра Усса и результат голосования показывают: независимо от партийной принадлежности депутаты оценивают профессиональные качества представителя Законодательного Собрания в Совете Федерации. Профессиональный опыт, политический вес, понимание правовых механизмов Александра Викторовичамаксимально соответствуют требованиям, которые предъявляются к кандидатуре члена верхней палаты российского парламента. Уже в эти дни идет работа над главным финансовым документом страны. Очень важно, чтобы в федеральном бюджете были отражены интересы нашего региона. У сенатора России имеются широкие полномочия по представлению интересов Красноярского края в верхней палате парламента государства.

Коллеги-депутаты также поделились своим мнением о новом сенаторе и о его основных задачах на новом посту.

Александр Ратахин, депутат:

- Мы с товарищами по партии КПРФ очень долго и горячо обсуждали кандидатуру Александра Викторовича Усса на должность сенатора от края. И на посту спикера краевого парламента, и на посту губернатора он всегда последовательно и грамотно отстаивал интересы региона на всех уровнях. Он сам называет себя представителем «Партии красноярцев». Александр Викторович — профессионал с большой буквы, он заслужил доверие не только единомышленников, но и тех, кто всегда находился к нему в оппозиции, своих идеологических противников.

Максим Маркерт, депутат:

- У меня не было никаких сомнений в том, кто должен представлять Законодательное Собрание в Совете Федерации. Я работал с тремя разными губернаторами края, и, на мой взгляд, Александр Викторович был лучшим. Безусловно, он опытный политик и грамотный руководитель, знающий, как нужно выстраивать отношения на федеральном уровне, поэтому он достоин представлять Красноярский край в Совете Федерации.

Денис Терехов, депутат:

- Мы совершенно четко понимаем, что альтернативы Александру Викторовичу Уссу не было. Все-таки сенатор — это представитель интересов Красноярского края на федеральном уровне. Среди депутатов таким человеком является Александр Викторович Усс. Здесь вопрос не партийной принадлежности, а нашей общей эффективности, так как мы в какой-то момент перестаем быть членами партий и становимся участниками корпорации под названием Красноярский край.

Традиционный уклад – залог будущего

Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Семен Пальчин представил народным избранникам доклад по проблемах реализации конституционных прав и свобод коренных малочисленных народов края за прошедший год.

Семен Пальчин, Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Красноярского края: «Сохранение традиционного образа жизни — главное условие выживания коренных малочисленных народов». Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Как и прежде, наибольшие сложности встречаются в сохранении уклада жизни северян - ведение традиционных промыслов и животноводства, которые не всегда легко можно соотнести с современными правилами рыночной экономики. Одним из самых острых вопросов остается реализация прав граждан на осуществление традиционного рыболовства и охоты.

Например, в докладе приводится случай, касающийся неосвоения родовой общиной выделенных в 2020 и 2021 годах квот на вылов водных биологических ресурсов. На этом основании администрация Таймырского Долгано-Ненецкого района намерена расторгнуть с семейной общиной договор о закреплении долей квот вылова рыбы. Другая проблема – в аукционах по предоставлению рыбных участков родовые общины не могут участвовать на равных с промышленным. По мнению уполномоченного, проблему здесь можно решить через предоставление родовым общинам КМН льгот или преференций.

Говоря о сокращении популяции дикого северного оленя, которая приводит к запрету охоты на него, Пальчин считает, что необходимо предусмотреть срочные компенсационные мероприятия и возрождать домашнее оленеводство, а в Таймырском и Эвенкийском муниципальных районах создать Центр развития оленеводства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

Всего за прошлый год в адрес уполномоченного поступило 120 обращений с сообщениями о 128 предполагаемых случаях нарушений прав, из них:

- 32 обращения удалось отработать и оказать помощь заявителям

- по 20 завлениям удалось восстановить людей в правах

- по 40 заявлениям даны разъяснения и консультации

- нарушения по 3 заявлениям не подтвердились

- еще по 20 — право восстановлено частично

Уполномоченный привел информацию и о неисполнении бюджетных назначений - сумма за последние три года составила около 200 миллионов рублей.

Депутаты обсудили вопросы, которые волнуют представителей сообщества КМН, среди которых несвоевременная выплата субсидий оленеводам, проблемы с пенсионным обеспечением, мизерные зарплаты и забюрократизированный порядок получения господдержки. Многие проблемы требуют разрешения на федеральном уровне.

Людмила Магомедова, председатель профильного комитета, комментируя доклад, отметила, что продолжается важная работа по выравниванию заработных плат на северах:

- Наконец-то мы приняли решение, что оленеводство, как специфическое направление животноводства, возьмет под свое крыло наше отличное министерство сельского хозяйства и торговли. Это значит, что оленеводы смогут рассчитывать на все меры поддержки по этой линии. Если в Эвенкии в основном домашнее оленеводство и предприятие гарантированно выплачивает достойную зарплату людям, то у таймырских оленеводов, для которых олень - это жизнь, несмотря на поддержку, зарплата составляет от 3 до 10 тысяч рублей. Над этим мы еще работаем. Кроме того, мы изменили размер компенсационных выплат, увеличив коэффициент на 40%, за что люди благодарны. Но это не решает проблему полностью. Потому что даже 9 тысяч компенсации и зарплата не покрывают всех затрат северных семей. На эти моменты мы тоже обращаем внимание.

ВЫТРЕЗВИТЕЛИ ОТКРОЮТ В ТРЕХ ГОРОДАХ КРАЯ

На сессии депутаты утвердили правила работы вытрезвителей, которые в ближайшее время откроются сразу в трех городах края – Красноярске, Ачинске и Норильске.

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект, регламентирующий создание в крае вытрезвителей. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Как рассказал Александр Украинцев, заместитель министра здравоохранения края, планируется открытие одного вытрезвителя на 20 коек в Норильске и одного вытрезвителя на 10 коек в Ачинске. В данные учреждения на срок не более 24 часов будут приниматься лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Принятие закона повлечет увеличение расходов краевого бюджета в размере свыше 56 миллионов рублей в первый год открытия, а затем по 73 миллиона ежегодно. Эти деньги уже предусмотрены в действующей редакции Закона о бюджете края на 2023 год.

С начала года профильным комитетом проводилась работа с муниципалитетами. По итогу от Ачинска и Норильска достигнуто согласие на передачу полномочий. При этом администрация Красноярска с предложением правительства края не согласилась. В результате переговоров, по предложению комитета, на территории края будут действовать две модели: вытрезвители, организованные муниципалитетами в Ачинске и Норильске, и учреждения в Красноярске, чья деятельность будет организована с помощью социально ориентированных некоммерческих организаций.

Социальные выплаты студентам

Список получателей соцвыплаты пополнился. Парламентарии приняли решение, что теперь на выплату смогут претендовать не только студенты-целевики, получающие высшее медицинское или фармацевтическое образование, но и те, кто обучается по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования. Сумма ежемесячной выплаты — 1900 рублей. Планируется, что ее будет выплачивать медицинская организация, в которую в последующем будет трудоустроен специалист с договором о целевом обучении.

Александр Украинцев, заместитель министра здравоохранения края сообщил, кто будет получать социальные выплаты. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Законопроект предусматривает распространение поддержки и на студентов вузов немедицинских специальностей, в числе которых клинические психологи, медицинские физики, специалисты по информационным технологиям и социальной работе. В этом случае ежемесячная выплата в размере 2200 рублей будет предоставляться министерством здравоохранения края и ежегодно индексироваться.

Галина Ампилогова, председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению перед решением о назначении даты выборов напомнила коллегам нормы законодательства. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Выборы губернатора края

На шестом заседании пятой сессии парламента депутаты приняли постановление «О назначении выборов губернатора Красноярского края». Согласно законодательству выборы должны быть назначены не ранее чем за 100 дней и не поздне чем за 90 дней до дня голосования.

Выборы главы региона будут назначены на 10 сентября 2023 года. Также 10 сентября пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания края четвертого созыва по Назаровскому одномандатному избирательному округу № 12, куда входят в установленных границах территории Назарова и Назаровского района, Боготола, а также Боготольского и Тюхтетского районов.