Врио губернатора Михаил Котюков провел прямую линию с жителями Красноярского края

Руководитель Красноярского края Михаил Котюков провел прямую линию с жителями региона в социальных сетях – во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и в телеграм-канале. Стоило только начаться эфиру, посыпались вопросы. Только во «ВК» за час – почти полторы тысячи сообщений.

В своем плотном графике Михаил Котюков смог выделить только час на общение. Но и за это время удалось ознакомиться со многими наболевшими проблемами, которые волнуют людей. Большая часть из них касается социальных тем, дорог, коммунальной сферы, здравоохранения.

Начал с подведения итогов прошлой прямой линии: из 2200 вопросов без ответа остались пока 220, но они переданы в работу в профильные ведомства. Тогда много спрашивали о состоянии дорог. На сегодняшний день в большинстве муниципальных образований к ремонту приступили. Было принято решение направить дополнительно на эти целы из краевого бюджета 500 миллионов рублей. На прошлой неделе деньги перечислили. Но это не все, министерства транспорта и финансов изыскивают дополнительные ресурсы.

Кстати, стоит отметить: министерство здравоохранения присутствовало в соцсетях и отвечало на вопросы в ленте по своему профилю. Например, почему в Лесосибирске нет детского врача-аллерголога. «Главному врачу городской больницы поручено найти возможность обратиться к такому специалисту, пока ведется работа по привлечению кадров. В 2023 г. направлены для дальнейшего трудоустройства выпускники - целевики: 7 терапевтов-участковых, 1 врач-стоматолог, 1 врач педиатр участковый, 2 врача анестезиолога - реаниматолога, 1 врач кардиолог. Продолжим работу по улучшению ситуации». А по жалобе на хамство в поликлинике на улице Кольцевой (Красноярск) ответили: «Здравствуйте, сожалеем, что Вы столкнулись с неуважительным отношением в нашем учреждении. Проведём проверку в ближайшее время». Это называется обратная связь.

Почему-тодругих официальных ведомств и министерств края в ленте не наблюдалось. А ведь наверняка почерпнули бы информацию для себя, облегчили бы работу своему руководителю, не дожидаясь, пока он укажет им.

Итак, отвечать на вопросы врио губернатора начал с первых же минут. Жительница Сосновоборска пожаловалась, что рядом с ее домом строится школа, однако застройщик использует их двор как полигон для грунта. И так больше года. Врио губернатора тут же поручил министру строительства решить проблему и обязать строительную компанию убрать гору песка – срок до конца недели.

Много жалоб от жителей края на то, что чиновники не отвечают на их вопросы в соцсетях. На что Михаил Котюков пообещал поговорить с каждым лично – вызвать «на ковер» и объяснить, что игнорировать жителей нельзя. Ко многим планирует приехать сам. Например, в Манский район или в Канск. В Канске аварийный деревянный мост, который седьмой год без внимания местных властей. По поручению руководителя региона первым туда отправится министр транспорта – изучит проблему.

В селе Ирбейском нет освещения на улицах. В Назарово тянут с началом ремонта дорог. В Бородино две из трех школ несколько лет в стадии ремонта, а дети учатся в помещениях детских садов. В поселке Лалетино нет детских площадок, дети в лесу играют. Жители Атаманово просят помощи в восстановлении местного дома культура, который перенес пожар. Жители Шарыпово зовут в гости – покажут дороги, непостроенные теплицы и высокие цены на отопление.

В Красноярске переполнена школа № 150. Педагогическому университету не хватает средств, чтобы установить там памятник Виктору Астафьеру, имя которого он носит. Теперь – будет. Жители Абанского района бьют тревогу, что у них под боком, в живописном месте собираются строить мусорный полигон. Жители Минусинска просят обратить внимание на озеленение в Минусинске – деревья там сажали по каким-то странным правилам.

- Я хорошо знаю Минусинск, часто там бывал в последние годы. И мне было странно, почему убрали деревья с центральной аллеи. Считаю, что они должны туда вернуться. Буду в Минусинске до конца июня с проверкой подготовки к юбилею. Будем обращать на это внимание.

Подводя итоги второй прямой линии Михаил Котюков пообещал:

- Все обращения, которые прозвучали, и даже те, которые я не успел озвучить, они поступили в электронном виде. Каждое будет поставлено на контроль, каждому будет дан ответ. Если ответы, которые вы получите, вас не устроят, не стесняйтесь, пишите об этом – я комментарии читаю и реагирую. И если какие ответы не дошли, также пишите. С теми руководителями, которые не понимает свою задачу, проводить серьезные разговоры и принимать, в том числе, кадровые решения.

Следующий онлайн-диалог состоится через месяц.