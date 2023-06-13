Мальчик и девочка на фоне храма: история о том, как одно доброе фото соединило влюбленных спустя годы разлуки

Вот они, судьбоносные снимки. Фото: личный архив.

Света и Денис «познакомились»… в роддоме. Их мамы лежали вместе на сохранении. Шутили тогда: родим жениха и невесту. Даже не думали, что напророчат. Однажды сделали парное фото: мальчик и девочка на фоне тихой реки и храма. Как с картин Поленова! Первые годы дети дружили. А потом их пути разошлись: Света уехала в Москву, Денис остался в родном городе. Но все перевернула случайная встреча. Сейчас влюбленные планируют пожениться. А еще повторили то самое фото, спустя 20 лет.

Двое из ларца, одинаковых с лица

Светлые волосы, голубые глаза, открытые улыбки… Света и Денис похожи даже внешне: «Иногда нас принимают за брата и сестру. Ничего подобного!».

Впрочем, общего хоть отбавляй. Оба из городка Торопец (в Тверской области). Маленького, но очень живописного. Притом древнего, есть у него и своя легенда. Кстати, она про любовь: по преданию, здесь венчался сам Александр Невский.

- Нам по 23 года, родились в марте, я - третьего числа, Денис ровно через неделю, десятого. Наши мамы подружились еще в палате. После выписки продолжили общаться.

Иногда их принимали за брата и сестру, так были похожи! Фото: личный архив.

Дети росли бок о бок. Играли, ходили в церковь (у обоих верующие семьи). На одну из прогулок по набережной мамы взяли с собой фотоаппарат. Так и появился первый (ну, почти) снимок, где Света и Денис вместе. Мальчик и девочка, тут им по два-три года, щурятся в лучах солнца. А за ними тянется к небу Богоявленский храм. Кто бы мог думать, что это фото окажется для них судьбоносным…

Шутка мам оказалась пророческой. Фото: личный архив.

Ураган и тихоня

Лет до пяти дети не расставались. Все домашние праздники вместе, постоянно пропадали друг у друга в гостях. Но «любовь» была трудной. Слишком уж разные:

- Я шебутная, он спокойный, себе на уме. Иногда, чтобы меня переждать, мог запросто забиться в угол. Однажды Дениске сделали неудачную прическу. Я ее не переносила, злилась: ужас, под горшок! Даже отказывалась видеться. Мы до сих пор над ней смеемся. Есть еще забавное видео со дня рождения. Тогда нам устроили конкурс, надо было пропрыгать по кочкам. Я прошла каждую, досконально. А он взял и двинул напрямик, ни на одну не попал. Зато победил по скорости!

Казалось бы, неделя разницы, но… Она – девочка-ураган, он – тихоня. Постепенно их развело.

Та самая прическа "под горшок" у Дениса. И Света рядом. Фото: личный архив.

- Лет с трех я начала петь. Потом занялась вокалом. Выступала очень много. Мама возила меня на конкурсы по разным городам.

Света признается, буквально заболела музыкой, жила ею. На друзей времени почти не было. Ну а Денис нашел себя в другом: увлекся эстрадными танцами. Отжигал так, что ахнешь.

- Мы ходили в один ДК: город маленький. Но не обращали друг на друга внимания. Он танцевал, я пела. Как-то лет в 16 столкнулись на улице, я поразилась: «Вау, каким красивым вырос!». И всё. Я шла к своей мечте, он к своей. Причем отношений ни у меня, ни у него не было. Два одиночки.

Все домашние праздники проводили вместе. Фото: личный архив.

После школы Света уехала в Москву, поступила в МПГУ, кафедра эстрадно-джазового искусства. Потом открыла вокальную студию. Она педагог и продюсер, учит детей петь, а еще организует музыкальные мероприятия. Денис отслужил в армии, окончил колледж. И теперь работает в полиции, он в звании младшего лейтенанта.

Две разных планеты

Не пересекались со старших классов. Все изменил случай. В начале года Света приехала в Торопец навестить родных.

- Была в центре с подругой. И тут увидела ЕГО. В полицейской форме, был на дежурстве. Подруга протянула: «Смотри, какой красивый!». – Я его знаю, это Денис. Она попросила ему написать, позвать на встречу вечером.

Расстояние любви не помеха. Фото: личный архив.

Не могу объяснить. Он вышел из машины, мы тоже. Я поглядела и вдруг увидела что-то такое родное. Девочки заигрывают с ним, смеются. А мне так больно стало. Вернулась в машину, оттуда смотрела на него. Что это было? Не любовь с первого взгляда. А так, словно встретила родственную душу, свое. Самое обидное, через два дня мне нужно было обратно в Москву. Села в поезд и всю дорогу проплакала.

Но лить слезы и ждать – не в ее характере. Пораздумав, Света решила написать Денису: «Давай повторим нашу детскую фотографию?». Слово за слово, начали общаться. А дальше… будто бы не было всех этих лет. Говорили взахлеб, в один голос. И, конечно, сделали новый снимок. Там же, на набережной реке Торопы, у их храма. Вскоре они стали встречаться. Удивительно, им по 23 года, и у каждого это первая любовь. Точно берегли себя друг для друга.

Так одно фото помогло соединиться «половинкам» после нескольких лет разлуки.

Теперь они планируют пожениться. Фото: личный архив.

Расстояние не помеха

- Я довольно сильная. Всегда думала, мой мужчина будет намного старше. А вышло по-другому. Я очень активная, а тут могу расслабиться, ведь нашелся человек, который может обуздать мою энергию. В нашей паре любые решения принимает Денис. Я во всем ему доверяю, он мой защитник.

Сейчас влюбленные живут на два дома: Света в Москве, Денис в Торопце. Любовь на расстоянии это всегда непросто. Поэтому ближе к осени они хотят съехаться, а потом и пожениться.

- Конечно, скучаем, бывают ссоры. Но это не отменяет чувство: мы одно целое, семья. Денис необыкновенно заботливый. Постоянно дарит цветы, заказывает мне еду – чтобы не забывала перекусить. Раз мы поссорились, часа на три. За это время он успел купить мне цветы, а я выбрала ему рубашку на маркетплейсе. Пусть так будет и дальше!

Теперь они снова отмечают праздники вместе, как в детстве. Фото: личный архив.

Звезда с неба

А еще они любят устраивать друг другу сюрпризы.

- Я была в Москве. Денис в Торопце. И я решила приехать, неожиданно. Но на дороге был ремонт, автобус прибыл в город ночью. Я понимаю, Денис уже спит. А мне до его квартиры дойти пять минут. Начинаю звонить, он сонный, ничего не понимает: «Привет! Я сплю. Что ты хочешь?». - В Москве не видно звезд, можешь выйти на балкон, включить видео и снять мне звезды? Он помолчал, потом говорит: «Ты что, с ума сошла? Два часа ночи». – Пожалуйста, я очень хочу увидеть звезды, Большую Медведицу! Он выходит на балкон, первый этаж. И тут я. А мы должны увидеться только месяца через два. Был в таком шоке! Мы посмотрели друг на друга и расплакались.

Через день Свете надо возвращаться в Москву. А утром у Дениса 12-часовое дежурство в другом городе. Отказаться невозможно – служба! И тогда он тайком взял любимую с собой. Благо все прошло спокойно.

Света и Денис встретились спустя годы. Фото: личный архив.

- Я половину суток дежурила с ним вместе, в машине. Это было рискованно и незабываемо. Оба поступка – мой и его.

Такие они, друг друга стоят. А еще Денису очень нравится, как Света поет.

- Я раньше никогда не пела в компании. А тут встретились с друзьями, он так просил. Я смутилась, но не отказала. Это все сняли на видео. Смотрю потом, а он меня слушает, глаза светятся, так гордится! Иногда мы даже поем вместе, «Кукушку», любительский дуэт. Вообще Денис очень музыкальный. У меня джазовая студия. А он как раз фанатеет по джазу. Так что совпало и это!