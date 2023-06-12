Выдвижение Михаила Котюкова кандидатом от ЕР на выборах губернатора Красноярского края прокомментировали политологи

Фото: Единая Россия

Выдвижение Михаила Котюкова кандидатом от партии «Единая Россия» на выборы губернатора Красноярского края прокомментировали политологи. Свое мнение высказали Андрей Копытов, Александр Чернявский и Павел Клачков.

По мнению политического аналитика Павла Клочкова, приход Котюкова на должность главы важнейшего для России региона – Красноярского края – состоялся.

- Михаил Михайлович всё больше и больше укрепляет свои позиции, он ведёт предельно понятную, демократичную, доходчивую практически для каждого жителя края политику: много общается, много ездит, принимает давно назревшие решения. И постепенно красноярцы от ожидания нового, свежего, эффективного стиля управления переходят к тому, что вот он, уже реализуется. Соответственно, все необходимые, назовём это «ритуалы», такие как выдвижение, выборы, они рассматриваются уже в этом контексте: уже идёт работа, уже идут изменения как подтверждение этого статуса первого лица. И понятно, что здесь именно «Единая Россия» говорит своё веское слово и выдвигает Михаила Михайловича Котюкова, двигаясь единым фронтом с президентом Российской Федерации. Здесь, на мой взгляд, идёт полное, очень тесное взаимодействие федеральной власти, исполняющего обязанности губернатора, партии и населения края. Всё движется в едином ритме, при полном понимании и приятии происходящего большинством населения Красноярского края.

Политолог Александр Чернявский считает, что первые шаги Михаила Котюкова на посту врио губернатора показали, что он очень быстро вошел в курс дела.

- Очевидно, что руководитель региона, который пользуется доверием и поддержкой главы государства, вполне мог рассчитывать на поддержку своих соратников по партии власти. В его пользу - солидный управленческий опыт, серьезный потенциал по лоббированию интересов края в федеральной власти, а также умение выстраивать эффективные мосты общения с населением.

Первые шаги Котюкова на посту врио губернатора показали, что он очень быстро вошел в курс дела. Судя по заявлениям руководителя края, у него уже есть «дорожная карта» по решению многих проблем Красноярья, которая в ближайшие недели будет трансформирована в предвыборную программу. Многими сибиряками Михаил Котюков воспринимается как «губернатор надежды», способный придать развитию региона новый импульс. На сегодняшний день он выглядит фаворитом губернаторских выборов, у которого большие шансы победить уже в первом туре.

Политолог Андрей Копытов заявил, что Михаилу Котюкову предстоит заново осмыслить регион, понять, в какой ситуации он находится, уловить самочувствие жителей и список проблем, которые волнуют людей.

- Вчера на конференции «Единой России» состоялся, по сути, запуск выборов губернатора края. Но все же скорее, это - процесс взаимного понимания и узнавания. Жители края будут оценивать и пытаться понять стиль, приоритеты, программу Михаила Котюкова. Несмотря на то, что он земляк, который хорошо знает край и имеет опыт работы в регионе, избирателям предстоит с ним познакомиться заново. Вместе с командой и единомышленниками Котюкову предстоит думать о перспективах края, о новых путях и проектах развития. Скорее всего, именно перспектив и новых направлений в развитии края ждут жители региона. Я думаю, именно этот взаимный процесс понимания и узнавания будет происходить в рамках всей избирательной кампании Михаила Котюкова.