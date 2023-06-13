Бывший директор красноярского «Татышев-парка» погиб в зоне СВО

Экс-директор красноярского «Татышев-парка» погиб в зоне СВО. Фото: федерация пауэрлифтинга

Бывший директор красноярского «Татышев-парка» погиб в зоне специальной военной операции. Максим Бархатов был спортивной звездой, он – многократный чемпион мира по пауэрлифтингу, заслуженный мастер спорта. Он отправился в зону СВО добровольцем. О его гибели сообщила федерация пауэрлифтинга в Красноярском крае.

Добавим, что ранее Максим Бархатов был приговорен к шести годам колони за взятку и легализацию преступных доходов, судом доказана сумма в размере более 8,5 миллионов рублей. Взятки он брал дорогими автомобилями.