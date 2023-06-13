Красноярский край забрал высшую награду России в области реставрации

Подведены итоги VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие 2023». Фото: Алексей Язев

В Самаре подвели итоги VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие 2023». На торжественной церемонии закрытия фестиваля прозвучали имена победителей конкурсной программы, о чем сообщает пресс-служба Красноярской епархии.

Приятно узнать, что Красноярский край привез сразу несколько наград. Золотой диплом в номинации «Региональные или муниципальные программы, направленные на сохранение объектов архитектурного и ландшафтного наследия» и Гран-при среди регионов за проект «Храмы Сибири. Религиозное наследие Красноярского края» получила Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. А также Серебряный диплом за лучшую студенческую вручен Екатерине Дашкевич.

Алексей Язев шутит: это я награды охраняю, а то понабежали там некоторые. И момент награждения. Фото: Алексей Язев

Настоятель Свято-Троицкого храма поселка Емельяново и храма Параскевы Пятницы в деревне Барабаново, древлехранитель Красноярской епархии иерей Алексей Язев на своей странице в соцсетях сообщил об этом с восторгом. Поздравил Службу по государственной охране ОКН и конкретно Елену Бахареву, назвав ее вдохновителем всех побед.

Добавим, что старинная церковь Параскевы Пятницы, настоятелем которой является иерей Алексей Язев, была построена в Барабаново на берегу Енисея в 1855 – 1857 годах. В советское время была заброшена но, к счастью, не разрушена. Благодаря мастерству плотников 19 века храм достоял до наших дней и дождался реставрационных работ. Отметим, что сначала там работала на свои средства группа энтузиастом. А в феврале 2023 года было принято решение о полной реставрации старинного храма с выделением необходимых средств из бюджета.