«Похоронные», кредиты и проданная квартира: 75-летняя жительница Красноярска перевела мошенникам 14 миллионов рублей

Пожилая женщина из Красноярска отдала мошенникам более 14 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Скопленные на черный день деньги, квартира – всего этого лишилась 75-летняя жительница Красноярска. Да еще залезла в кредит в банке. Итого более 14 миллионов рублей собственными руками отдала виртуальным негодяям. И ведь не оказалось в нужную минуту рядом никого, кто бы удержал ее за руку от роковых поступков. Мошенники обработали пожилую женщину так, что она напрочь позабыла об осторожности.

В воскресенье 11 июня в дежурную часть полиции обратился расстроенный мужчина и рассказал: у него есть пожилая родственница, 1948 года рождения. И ее обманули на очень крупную сумму. Красноярец указал 6,6 миллионов рублей (столько ему было известно). Но когда следователи стали опрашивать потерпевшую бабушку, картина вырисовалась куда мрачнее.

Схема не новая: несколько недель назад на телефон женщины позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка, следователями. Убедили, что с ее счетов пытаются снять деньги. Нагнали страху, от которого ей едва не стало плохо. Обработали так, что она поверила каждому их слову. Потом «успокоили», мол, нужно только перевести деньги на «безопасный счет», потом они все к ней вернутся.

Под их руководством потерпевшая пришла в банк и сняла со счета все свои пенсионные накопления. Тут же взяла кредит (и ведь ей, к сожалению, дали – почему ей не попался внимательный сотрудник, который бы уловил волнение женщины и догадался обо всем?) Итого получилось 2,4 миллиона рублей.

В разговоре с мошенниками доверчивая женщина проговорилась, что у нее дома припрятаны наличные деньги – 5,5 миллионов рублей. Аферисты убедили и эту огромную сумму положить на «безопасный счет». Как? В таких случаях пожилых людей обычно пугают либо деноминацией, либо сменой бумажных купюр. Многие ведь помнят денежную реформу 1991 года и сколько проблем тогда возникло у россиян.

Наглость мошенников достигла предела, когда они позарились на большую квартиру, якобы ее тоже пытаются продать. По совету преступников, потерпевшая продала свою недвижимость по-быстрому за 6,5 миллионов рублей и… снова перевела деньги неизвестным.

Пожилая женщина сейчас расстроена, плачет. Как быть, не знает. Одна надежда – на полицию. Но когда полиция вычислит цепочку и выйдет на след преступников, сможет ли их задержать? Ведь большинство «колл-центров» находится за пределами России, в странах ближнего зарубежья.

Есть еще один важный момент: в слезах бабушка призналась, что с ней неоднократно проводилась профилактическая работа. Полиция и родственники много раз рассказывали ей о мошенниках. Тем не менее, она совершила ошибку.

Из всей этой истории нужно сделать выводы: еще и еще раз нужно говорить своим родным и близким людям об аферистах. Напоминать им простые истины. Например, что настоящие сотрудники полиции никогда не заводят уголовные дела по телефону из других городов (обычно называется Москва). И тем более не проводят допросы по телефону. Нельзя верить, даже если они присылают фотографии «корочек». Банки звонят клиентам только в редких случаях, например, чтобы напомнить о перевыпуске карты или предложить кредит. И если поступил подозрительный звонок, нужно сообщить о нем родным, которым доверяют.

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