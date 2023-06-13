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Происшествия13 июня 2023 4:10

На Таймыре завели уголовное дело по факту убийства трехлетней девочки

Предварительно известно, что отец неосторожно разряжал ружье
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На Таймыре завели уголовное дело по факту убийства трехлетней девочки

На Таймыре завели уголовное дело по факту убийства трехлетней девочки

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Таймыре завели уголовное дело по факту убийства трехлетней девочки (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии. Вот какие подробности известны на текущий момент.

Некоторое время назад семья выехала в рыболовецкую точку «Дерябино», которая находится в 80 километрах от поселка Носок. Накануне вечером, 12 июня, 38-летний отец вернулся с охоты. Около 21 часа он начал разряжать оружие, причем повернулся в сторону, где находилась девочка. Произошел выстрел, ребенок получил ранение в область спины и головы.

- Мужчина вместе с супругой доставили дочь на моторной лодке в больницу, где ребенок скончался в результате полученных телесных повреждений. В настоящее время на место происшествия для проведения следственных и процессуальных действий авиарейсом направлена следственно-оперативная группа, - прокомментировали в следкоме.

Добавим, что свою проверку начала и прокуратура. Она установит причины и условия произошедшего. Даст оценку надлежащему исполнению родительских прав. Также проверит, как местная полиция контролирует население на предмет имеющегося оружия. Многие из местных жителей охотники, но не у всех есть разрешение на огнестрельное оружие. В данной трагедии фигурирует как раз незаконное ружье.

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