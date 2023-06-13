На Таймыре завели уголовное дело по факту убийства трехлетней девочки Фото: Мария ЛЕНЦ

На Таймыре завели уголовное дело по факту убийства трехлетней девочки (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии. Вот какие подробности известны на текущий момент.

Некоторое время назад семья выехала в рыболовецкую точку «Дерябино», которая находится в 80 километрах от поселка Носок. Накануне вечером, 12 июня, 38-летний отец вернулся с охоты. Около 21 часа он начал разряжать оружие, причем повернулся в сторону, где находилась девочка. Произошел выстрел, ребенок получил ранение в область спины и головы.

- Мужчина вместе с супругой доставили дочь на моторной лодке в больницу, где ребенок скончался в результате полученных телесных повреждений. В настоящее время на место происшествия для проведения следственных и процессуальных действий авиарейсом направлена следственно-оперативная группа, - прокомментировали в следкоме.

Добавим, что свою проверку начала и прокуратура. Она установит причины и условия произошедшего. Даст оценку надлежащему исполнению родительских прав. Также проверит, как местная полиция контролирует население на предмет имеющегося оружия. Многие из местных жителей охотники, но не у всех есть разрешение на огнестрельное оружие. В данной трагедии фигурирует как раз незаконное ружье.