Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершилось празднование Дня России. Мероприятия 12 июня начались с торжественного подъема флага страны на флагштоке возле СФУ.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В это время на острове Татышев начался патриотический фестиваль «Служу России». Здесь полиция совместно с МЧС, Росгвардией, ГУФСИН и судебными приставами организовали множество интерактивных площадок – выставку специальной техники, возможность примерить экипировку, узнать, как собирают отпечатки пальцев, разобрать и собрать автомат Калашникова, пообщаться с поисковыми собаками, фотозоны и многое другое. Фестиваль посетили более 10 000 человек.

Фото: МВД по краю

Фото: МВД по краю

На площади Мира прошел Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!», объединивший концертные выступления, ярмарку ремёсел, мастер-классы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

К вечеру на глади Енисея красноярцы и гости города увидели светодиодное огненно-пиротехническое шоу в исполнении флайбордистов. Команда «Гидроцирк» устроила на воде масштабное представление со спецэффектами.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока одни спортсмены на гидроскутерах разрезали водную гладь, другие взлетали над Енисеем. Флайбордисты представили микс из экстремальных трюков с вращениями, поворотами и замираниями в воздухе. Каждая часть выступлений сопровождалась бурными овациями и восторженными криками публики.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы сюда приехали за 5000 км, чтобы показать шоу красноярцам. В команде 13 человек, на воде выступали 10 участников команды. Один из наших спортсменов, кстати, коренной красноярец – Илья Пыщев, - рассказал руководить «Гидроцирка».

Завершилась праздничная программа красочным фейерверком. Тысячи красноярцев съехались к местам проведения салюта: из-за количества желающих посмотреть фейерверк образовались пробки. Как рассказывают горожане, посмотреть шоу можно было не только возле точек запуска, но и с различных городских смотровых площадок. Не так, конечно, как вблизи, но с шикарным видом на ночной город, что тоже добавляет эффекта.

Красноярцы отмечают, что запуск салюта был на высоте, качество залпов порадовало жителей города - «картинка была что надо».

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