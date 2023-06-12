Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске День России 12 июня завершился праздничным салютом. На пиротехническое шоу пришли посмотреть тысячи людей – набережные и вантовый мост были заполнены людьми. Довольно теплая погода этому поспособствовала.

Салют начался в 22:15 – запускали его напротив гостиницы «Огни Енисея».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как рассказывают горожане, посмотреть шоу можно было не только возле точек запуска, но и с различных городских смотровых площадок. Не так, конечно, как вблизи, но с шикарным видом на ночной город, что тоже добавляет эффекта.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы отмечают, что запуск салюта был на высоте, качество залпов порадовало жителей города - «картинка была что надо».

Фото: ИВАНОВА Диана

Окончание фейерверка красноярцы встретили бурными аплодисментами.

Фото: ИВАНОВА Диана

Предлагаем и вам насладиться красочным шоу.

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