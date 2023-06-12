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Происшествия12 июня 2023 13:25

В Красноярске 64-летний рецидивист с ножом напал на сотрудницу аэропорта

Мужчина схватил её за шею и угрожал убить
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: МВД

Фото: МВД

В Красноярске 64-летний рецидивист с ножом напал на одну из сотрудниц досмотра в аэропорту. Как сообщили в МВД, мужчина схватил её за шею и угрожал убить.

Все произошло в зале ожидания. Работница аэропорта шла вместе с другими на смену, когда внезапно к ней подошел 64-летний мужчина, схватил за шею и достал небольшой складной нож, начал угрожать убийством. К счастью, женщина успела вырваться и не пострадала.

Через несколько мгновений мужчину схватили сотрудники линейного отдела полиции. Выяснилось, что он житель Игарки, ранее был неоднократно судим.

Заведено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Сейчас решается вопрос об избрании рецидивисту меру пресечения.

Проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ