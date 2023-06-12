Конференция регионального отделения партии «Единая Россия» выдвинула Михаила Котюкова кандидатом в губернаторы Красноярского края

Фото: Единая Россия

В понедельник, 12 июня, конференция регионального отделения партии «Единая Россия» выдвинула врио главы региона Михаила Котюкова кандидатом в губернаторы Красноярского края. Теперь это решение должен утвердить Президиум Генерального Совета партии.

Конференция прошла в рамках Форума секретарей местных и первичных отделений Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия».

На форуме собрались более тысячи участников со всего Красноярского края, включая представителей местных отделений практически всех районов, за исключением некоторых северных территорий - таких как Норильск, Северо-Енисейский, Мотыгинский, Туруханский, Кежемский и Таймырский районы. Они приняли участие в форуме через онлайн-платформы. К партийцам присоединились молодежные центры, советы ветеранов и волонтеры северных территорий. Встреча проходила накануне важного политического события - выборов губернатора Красноярского края, которые состоятся 10 сентября.

Форум является одним из обязательных этапов предварительного голосования «Единой России». Кандидаты представляют свои программы секретарям партийных организаций. Секретари - связующее звено между партией и местными жителями, они знакомы с проблемами региона. Также оценивают программы кандидатов и эксперты. В ходе мероприятия все участники вносят свои предложения в Народную программу партии.

В начале мероприятия секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко поздравил участников Форума с Днем России и обратился с приветственным словом:

- Главная цель нашего форума – в живом диалоге с участием партийного актива, экспертного сообщества, серьезных профессионалов, представителей различных отраслей, в том числе образования, культуры, сельского хозяйства, социальной политики и других – сформировать предложения в Народную программу партии на выборах губернатора Красноярского края.

Кандидатами предварительного голосования стали глава региона Михаил Котюков, начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин, глава Зеленогорска Михаил Сперанский, ректор Сибирского университета науки и технологий Эдхам Акбулатов, главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин.

Первым выступал Михаил Котюков. Он сообщил, что планирует выстраивать на принципах открытости и доступности. Такая же задача поставлена перед краевым правительством. Руководитель региона намерен продолжить поездки по территориям края, чтобы глубже вникать в местную проблематику. Также обратную связь он получает через социальные сети.

- У нас много инициативных и талантливых людей, которые умеют генерировать интересные идеи. Они должны знать, что их слушают и слышат, что их мнение учитывается. Это залог конструктивного взаимодействия власти и общества, социального спокойствия. В основе всего должен быть человек. Это тем более актуально в свете сложной демографической ситуации. С каждым годом борьба за этот самый главный, бесценный капитал обостряется. Мы обязаны сделать всё от нас зависящее, чтобы сберечь его и приумножить, - подчеркнул Михаил Котюков.

Затем слово взял начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин. Он подчеркнул важность и необходимость развития транспортного сообщения. Подчеркнул, что Красноярский край является драйвером в развитии Сибирского федерального круга, в связи с чем необходимо развивать отправление товаров народного потребления, что даст увеличение количество рабочих мест. Железная дорога готова рассматривать новые транспортные коридоры, новые транспортные системы.

Далее выступил глава Зеленогорска Михаил Сперанский. Он в своей речи сделал акцент на поддержке муниципалитетов края – развития в регионе здравоохранения, системы образования и много другого. По его мнению, большая часть налогов должна оставаться на местах, так как именно муниципалитеты делают жизнь своих граждан благополучной, а для этого им необходимо финансирование.

Ректор Сибирского университета науки и технологий Эдхам Акбулатов обратил внимание в своем выступлении на вопросы науки и образования, а также наращивания производств в Красноярском крае - создание различных кластеров высокотехнологичных наукоемких производств, которые объединят возможности науки и образования и мощности производств.

Главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин рассказал о своей работе в зоне СВО и внес предложения по улучшению системы поддержки для бойцов, которые возвращаются. Также он обратил внимание на проблемы в сфере здравоохранения – острой нехватки узких специалистов, необходимость строительства детской многопрофильной больницы.

По завершении Форума, где кандидаты от партии на выборы губернатора Красноярского края представили свои программы, состоялась XXXVIII конференция регионального отделения партии «Единая Россия», где делегаты путем тайного голосованием определили кандидата на выборы губернатора региона.

Большинство голосов получил действующий врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков, набрав 188 голосов из 214.

- Я благодарен всем кандидатам за те предложения, которые сегодня прозвучали, они все заслуживают внимательного изучения и поддержки. Я благодарен экспертам, которые высказались, может быть точечно, но не менее значимо. Все эти вопросы нам вместе предстоит решать. Я уверен, что формировать программу и выполнять программу нужно всем вместе. Самое главное, чтобы все те инициативы, которые станут частью программы, были абсолютно понятны жителям Красноярского края, а все решения были действенными. Нам нужно смотреть на проблемы глазами людей и искать те решения, которые люди ждут, - заявил Михаил Котюков.