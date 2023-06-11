Юбилейные торжества в Красноярске: день второй Фото: Мария ЛЕНЦ

Юбилейные торжества в Красноярске продолжаются. Погода сегодня, в воскресенье 11 июня, выдалась отличная во всех отношениях: нет изнуряющей жары, а после дождя накануне город посвежел. На небе сейчас нет ни облачка (хотя синоптики и пугают возможной грозой). Но жители и гости города с удовольствием проводят время в парках, скверах – семьями, дружескими компаниями.

Фото: Мария ЛЕНЦ

И, конечно же, ключевая программа на второй день празднования 395-летнего юбилей – набережные Красноярска. Они стали местом для общегородского проекта «ЯРкие БЕРЕГА». На четырех набережных с утра проходят соревнования, концерты. Например, за сквером Энтузиастов в Кировском районе красноярцы устанавливают рекорд России по непрерывному исполнению 100 песен Владимира Высоцкого. У них все получится!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы делятся своими впечатлениями от праздничных событий:

- Несколько сцен, на которых выступают разные коллективы. На одной дети хип-хоп танцуют. На другой сцене тоже коллективы, сейчас выступает «Карамель». Есть небольшая площадка с искусственной травой, дети бегают по ней с удовольствием. Им интересно. Можно сдать нормативы ГТО, поиграть в гольф. Вроде и большой юбилей, а ощущение – теплого уютного праздника.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Многих тянет к воде – это и понятно. Но купаться пока нельзя, а вот на катамаранах и на катерах – это запросто.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним основные пункты программы второго дня празднования юбилея Красноярска. Посмотрите, что вы уже пропустили и что еще можно успеть посмотреть. Все это – на площади Мира:

- в 16.00 – 17.00 часов – концерт симфонического оркестра Сибирского государственного института искусств им. Д.А. Хворостовского;

Фото: Мария ЛЕНЦ

- 17.00 – 18.00 часов – концерт с участием ансамбля русской песни «Оберег», Красноярского камерного оркестра

- 18.00 – 20.30 часов – выступят государственный ансамбль песни «КрасА» и красноярский филармонический оркестр народных инструментов «Вольница»;

- 20.30 – 22 00 часов – большой концерт Красноярского филармонического русского оркестра им. А.Бардина с программой «Русский рок», прозвучат хиты Бутусова, Кипелова, Цоя, группы «Кино».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ