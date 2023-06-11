Звания «Почетный гражданин города Красноярска» удостоены два выдающихся человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В честь 395-летнего юбилея состоялась церемония присвоения торжественного звания «Почетный гражданин города Красноярска». В историю города внесены еще две фамилии. Это Татьяна Казанова - отличник образования, заслуженный педагог Красноярского края, директор школы № 10. И советник генерального директора АО «Красноярская региональная энергетическая компания» Анатолий Матюшенко, который внёс большой вклад в развитие жилищно-коммунального комплекса города, работая на руководящих постах в отрасли, являясь также депутатом городского Совета и Законодательного собрания края.

Традиция присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска» началась в далеком 1865 году. И с тех времен этой высокой награды удостоились 86 красноярцев, в том числе 7 женщин. И первым стал в 1865 году енисейский губернатор Павел Николаевич Замятин. Он открыл две гимназии Красноярске и более семидесяти народных школ в его окрестностях. Именно Замятин открыл талант художника Василия Сурикова.

Почетный гражданин Красноярска Татьяна Казанова. Фото: администрация города

Среди награжденных известные в России и в мире имена. Основатель школы борьбы в Красноярске Дмитрий Миндиашвили, спортсмен Иван Ярыгин, писатель Виктор Астафьев, руководитель Красноярского края Павел Федирко, архитектор Арэг Демирханов, врач Иосиф Берзон, хореограф Михаил Годенко, певец Дмитрий Хворостовский, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава города Петр Пимашков, дирижер Михаил Бенюмов, первый ректор СФУ Евгений Ваганов, предприниматель Хазрет Совмен и другие.

Церемония награждения проходит в рамках официальных мероприятий празднования Дня города. Приглашенные гости собрались в Красноярском государственном театре оперы и балета им. Д.А. Хворостовского. Выступая, мэр Владислав Логинов отметил:

- Преемственность поколений – это то, что имеет огромное значение. В Красноярске живут уникальные люди, они трудятся на благо города, достигают высоких результатов. Неслучайно слоганом программы мероприятий Дня города стали слова: «Юбилей с моей историей». Их может присвоить себе каждый, кто считает Красноярск родиной и своим домом. Кто гордится, что он из Красноярска, и не может представить историю своей жизни и своих достижений в отрыве от нашего города.

Почетный гражданин Красноярска Анатолий Матюшенко. Фото: администрация города

Также глава города обозначил основные направления и перспективы развития Красноярска на пути к 400-летию. Среди них – формирование экологичной системы транспорта и комфортной городской среды, модернизация улично-дорожной сети, реализация проектов в сфере цифровизации и туризма, построение открытого муниципального диалога.

От имени руководителя края Михаила Котюкова с поздравительными словами к собравшимся в зале обратился и.о. заместителя губернатора Василий Нелюбин:

- Мы по праву гордимся своим городом в центре России, в сердце большого края и на берегах великой реки. Столица региона задаёт высокую планку в развитии. Красноярск – это город Сурикова, Астафьева, Поздеева, Хворостовского, замечательных врачей и учёных, инженеров, олимпийских чемпионов и государственных деятелей. Их дело живёт в свершениях новых поколений красноярцев.

На собрании присутствовали особые гости праздника – делегация из города-побратима Краснодона (ЛНР) во главе с руководителем администрации Сергеем Козенко. Он поблагодарил красноярцев за тёплый приём, подчеркнул важность поддержки, которую горожане оказывают краснодонцам, вручил в подарок Казанскую икону Божией Матери.