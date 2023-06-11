Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков ответит на вопросы жителей

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков анонсировал второй прямой эфир, где он собирается пообщаться в режиме реального времени с жителями региона. Он отметил, что первый опыт оказался более чем удачным. Такая форма обратной связи с населением показывает, на что нужно обратить внимание властей. «Дорогие друзья, по обратной связи от вас вижу, что формат прямых эфиров востребован. Я обещал регулярно общаться с вами без посредников» - написал руководитель региона.

Итак: прямая линия в режиме онлайн пройдет 13 июня, начало в 19 часов. Посмотреть ее можно будет в социальных сетях Михаила Котюкова:

- Телеграм-канале;

- ВКонтакте;

- ОК.

Едва появилось анонсирующее сообщение, тут же в комментариях появились вопросы от жителей разных городов с сел края.

Добавим, что Михаил Котюков отчитался в итогах прошлого прямого эфира. Тогда ему поступило 2173 обращения. Все они в работе. Самыми горячими темами стали образование, дороги, медицина и состояние ЖКХ. По некоторым вопросам уже нашли пути решения. Вот несколько примеров.

- Были сообщения из Канска и Минусинска об острой нехватке врачей-специалистов. В этом году направим в данные города 37 выпускников нашего медицинского вуза, учившихся на бюджете. То есть обеспечим больницы терапевтами, гинекологами, анестезиологами, травматологами и так далее.

- Жительницу Минусинска не пускали к больному отцу, лежащему в кардиологическом отделении районной больницы. Ссылались на некий внутренний приказ по ЦРБ. Вопрос решили. Пропуски выписаны, время посещений оговорено, контакты ответственных за взаимодействие с родственниками лиц заявительнице даны.

- Была жалоба на переполненную школу в Солонцах (Емельяновский район). Начали строительство новой школы на 505 мест. Срок окончания работ - 2025 год.

- Жители села Ванавара (Эвенкия) беспокоятся, что к 1 сентября им не достроят новую школу. Сроки сдачи объекта переносились уже несколько раз. Взял вопрос на контроль. Будем успевать к началу учебного года.

- Жалоба из Хребтового на отсутствие водоснабжения. Вопрос уже решили. Приобрели и установили две водонапорные башни. Всё работает, вода есть.

- Фермер из Сухобузимского района попросил помощи. Падение цен на продукцию и неблагоприятная погода поставили его ферму на грань банкротства. Не мог начать посевную из-за отсутствия средств. По моему поручению заместитель министра лично выехал в данное хозяйство и обсудил все вопросы. Помогли с минеральными удобрениями и семенным материалом. С минеральными удобрениями помогло ОАО «Коркиноагропромхимия», с семенным материалом – сельхозкооператив Сухобузимского района «Зерно». Вопрос по реструктуризации кредита находится в проработке с коммерческой организацией. Посевную фермер начал вовремя.