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Общество11 июня 2023 4:35

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков проведет второй прямой эфир 13 июня

На нем он ответит на вопросы жителей региона
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков ответит на вопросы жителей

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков ответит на вопросы жителей

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков анонсировал второй прямой эфир, где он собирается пообщаться в режиме реального времени с жителями региона. Он отметил, что первый опыт оказался более чем удачным. Такая форма обратной связи с населением показывает, на что нужно обратить внимание властей. «Дорогие друзья, по обратной связи от вас вижу, что формат прямых эфиров востребован. Я обещал регулярно общаться с вами без посредников» - написал руководитель региона.

Итак: прямая линия в режиме онлайн пройдет 13 июня, начало в 19 часов. Посмотреть ее можно будет в социальных сетях Михаила Котюкова:

- Телеграм-канале;

- ВКонтакте;

- ОК.

Едва появилось анонсирующее сообщение, тут же в комментариях появились вопросы от жителей разных городов с сел края.

Добавим, что Михаил Котюков отчитался в итогах прошлого прямого эфира. Тогда ему поступило 2173 обращения. Все они в работе. Самыми горячими темами стали образование, дороги, медицина и состояние ЖКХ. По некоторым вопросам уже нашли пути решения. Вот несколько примеров.

- Были сообщения из Канска и Минусинска об острой нехватке врачей-специалистов. В этом году направим в данные города 37 выпускников нашего медицинского вуза, учившихся на бюджете. То есть обеспечим больницы терапевтами, гинекологами, анестезиологами, травматологами и так далее.

- Жительницу Минусинска не пускали к больному отцу, лежащему в кардиологическом отделении районной больницы. Ссылались на некий внутренний приказ по ЦРБ. Вопрос решили. Пропуски выписаны, время посещений оговорено, контакты ответственных за взаимодействие с родственниками лиц заявительнице даны.

- Была жалоба на переполненную школу в Солонцах (Емельяновский район). Начали строительство новой школы на 505 мест. Срок окончания работ - 2025 год.

- Жители села Ванавара (Эвенкия) беспокоятся, что к 1 сентября им не достроят новую школу. Сроки сдачи объекта переносились уже несколько раз. Взял вопрос на контроль. Будем успевать к началу учебного года.

- Жалоба из Хребтового на отсутствие водоснабжения. Вопрос уже решили. Приобрели и установили две водонапорные башни. Всё работает, вода есть.

- Фермер из Сухобузимского района попросил помощи. Падение цен на продукцию и неблагоприятная погода поставили его ферму на грань банкротства. Не мог начать посевную из-за отсутствия средств. По моему поручению заместитель министра лично выехал в данное хозяйство и обсудил все вопросы. Помогли с минеральными удобрениями и семенным материалом. С минеральными удобрениями помогло ОАО «Коркиноагропромхимия», с семенным материалом – сельхозкооператив Сухобузимского района «Зерно». Вопрос по реструктуризации кредита находится в проработке с коммерческой организацией. Посевную фермер начал вовремя.

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