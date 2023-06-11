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Общество11 июня 2023 2:40

Врио губернатора Михаил Котюков передал военнослужащим из Красноярского края ключи от новых машин

Глава региона побывал в ЛНР с рабочей поездкой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Врио губернатора Михаил Котюков передал военнослужащим из Красноярского края ключи от новых машин. Фото: пресс-служба правительства края

Врио губернатора Михаил Котюков передал военнослужащим из Красноярского края ключи от новых машин. Фото: пресс-служба правительства края

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков побывал в командировке в Луганской Народной Республике. Среди запланированных мероприятий – старая и добрая, а ныне очень важная традиция: возложение цветов к Вечному огню на братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Монумент находится в парке культуры и отдыха имени Героев Сталинградской битвы.

Также глава региона встретился с военнослужащими-земляками, которые сейчас находятся в ЛНР, и передал им ключи от новых автомобилей. И вот почему: в мае он встречался с участниками спецоперации, которые приехали домой в отпуск. Они и рассказали, как не хватает машин для перевозки личного состава и продуктов. По их словам, машины – это то, что необходимо в любой точке боевых действий и в приграничной зоне.

Услышав просьбу красноярцев, Михаил Котюков дал поручение закупить транспорт для военных подразделений. В Свердловске руководитель региона передал военным ключи от КАМАЗа и 9 автомобилей УАЗ, технику и самые трогательные подарки – письма от красноярских школьников, призванные поддержать боевой дух наших военнослужащих.

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