Скриншот из видео поздравления

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков выложил видеопоздравление к 395-летию Красноярска в своем тг-канале.

Руководитель региона поблагодарил всех красноярцев за вклад в развитие родного города и отметил, что его история «складывается из наших с вами успехов. Из успехов каждого жителя».

Котюков также отметил, что Красноярск – не чужой для него город. Здесь прошло его детство, а профессиональная карьера началась на «берегах великого Енисея». Чиновник заявил, что всегда с «особым чувством ходит по улицам родного города». В конце поздравления Котюков пожелал всем жителям Красноярска успехов.

Празднование 395-летнего юбилея Красноярска пройдет под слоганом «Юбилей с моей историей». Мероприятия в честь Дня города можно будет посетить с 9 по 11 июня, а всю программу большого праздника можно посмотреть у нас на сайте.