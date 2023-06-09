5 простых правил, как пережить понедельник и сделать его приятным

Фото: Мария ЛЕНЦ

Что?! Опять?! На часах снова 8:00 и пора вставать, собираться на работу, детей отправлять на тренировку… Ну почему выходных всего два? Почему потом наступает каждый раз тяжелый понедельник? Или он все же не тяжелее пятницы, к примеру? А что, если попробовать прожить этот непростой для большинства день по-новому?

Я во всем за научный подход, поэтому решила обратиться к знакомому психологу Даше Барбицкой. Быть может, она мне сумеет подсказать классные лайфхаки…

Психолог Даша Барбицкая

Каждый день - бесценный

Даша уверена: не важно, какой день недели. Важно - как мы к нему относимся, чего от него ждем и что готовы дать взамен.

- Понедельник не хуже и не лучше любого другого дня. Просто выходные подпортили ему имидж. Как многие проводят субботу? Правильно: до последнего лежат в постели, а потом наступает вечер и… спать уже не хочется. Тут на арену выходят ночные просмотры кино, походы в развлекательные заведения… В общем, весь режим прошлой пятидневки отменяется. В результате в воскресенье продуктивность сводится к нулю, а едва ли не главной фразой дня становится «Да ладно, завтра сделаю». В итоге после выходных вы можете не только не отдохнуть, но и еще нагрузить себя таким списком дел, что мало не покажется. И чем же тут не угодил понедельник?

Даша назвала 5 простых правил, как сделать понедельник приятным и легким днем.

1. Рассчитывайте время правильно

2. Не нагружайте себя множеством задач

3. Радуйте себя и окружающих

4. Откажитесь от тех привычных дел, которые требуют от вас большой концентрации

5. Поменяйте установку «понедельник - день тяжелый» на другую. Например, «понедельник - это ещё один ценный и неповторимый день в моей жизни. И только мне решать, как я его проживу».

Ну, что ж… попробуем!

Утро без спешки

Даша советовала подтянуть тайм-менеджмент. Легко! А поеду-ка я на работу на такси. Это ведь реально удобно: выделенная полоса позволит миновать пробки, да и к тому же, пора наконец воспользоваться понедельничным подарком от Tele2 в виде скидки на поездку.

Пересела с личного авто на такси, и утро началось без лишнего стресса Фото: Мария ЛЕНЦ

Захожу в приложение «Мой Tele2», чтобы получить нужный мне промокод, а потом сразу открываю «Яндекс Go», – и вот, заветный автомобиль назначен. Пока спускаюсь, думаю, какими бы подарками от Tele2 еще себя порадовать - каждый понедельник можно выбрать три из почти десятка.

Машина приехала за 4 минуты. Это ли не сказка? Я бы свою за это время разве что с парковки забрала… А потом еще ехать самой, а водитель я не то чтобы опытный… То ли дело - таксист. Точнее, таксистка. В пути заговорили о своем, о девичьем, и время в дороге пролетело легко и непринужденно.

Вкусно – и точка

Если день начинается с кофе, то он точно удался Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время поездки вдруг подумала: а кофе-то я с утра не выпила. Ну и о какой бодрости тогда может идти речь?

- Екатерина, а могу я вас попросить заехать еще во «Вкусно - и точка» по пути?

- Да, без проблем.

- Спасибо огромное!

Захожу в ресторан быстрого питания и снова – в «Мой Tele2». Спустя пару минут у меня в руках уже появляется стаканчик с бодрящим напитком. Абсолютно бесплатно. Просто потому, что это – еще один подарок от партнера моего оператора.

А этот понедельник мне начинает нравиться! Вперед, на работу!

Раздаю полезные советы

В пути продолжили болтать с Екатериной. Я поделилась с ней советами от Даши.

- А я люблю понедельники. Каждый раз будто жизнь заново начинаю. Столько планов и идей в голове, - рассказала таксистка.

- Мне бы так! Ну, ничего, я обязательно научусь тоже проживать понедельники легко. Сегодня с вашей помощью доберусь быстро и без пробок на работу, кофе вот заправилась…

- Точно! Нам ведь нужно заправиться! Вы не против, если заедем на заправку? Она как раз тут по пути. Буквально три минуты мне нужно.

- Конечно не против! Поедемте.

Катя ушла заправлять машину, а я смотрела в окно и думала, как же все-таки неплохо начался сегодняшний день. Оказывается, стоило только отказаться от того, чтобы самой сесть за руль, и я уже чувствую себя гораздо лучше: нет лишнего напряжения. И вообще, потягиваю не спеша кофе, болтаю с водителем машины…

Мои мысли о том, что я была бы не прочь вообще иметь личного водителя прервала Катя, вернувшаяся в машину.

- Вот, кстати, еще один повод любить понедельники! У меня в эти дни скидка 10% на «Газпроме» - каждый раз заливаю полный бак.

- У вас Tele2, что ли?

- Ага!

- О, здорово! А я тоже сегодня их подарками пользуюсь как раз. У меня еще один остался. А у вас? А у меня еще два. Но у меня и муж к этому оператору подключен. Так что на двоих у нас еще пять.

- А вы какие себе выбираете обычно?

- Мы хотя бы раз в месяц выбираемся на разные мероприятия, поэтому скидка на kassir.ru. Да и почитать я не против после рабочего дня. Так что «Литрес». А так, обычно, заправляем машины оба, покупаем продукты и мороженое.

- Так может, вам поэтому так нравятся понедельники?

Покажите мне автомобилиста, который не порадовался бы скидке на бензин Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще через 5 минут я уже стояла на крыльце редакции. Ну, погнали!

Долой отчеты!

Что там было сказано про то, чтобы не перегружать себя делами? У меня на сегодня были грандиознейшие планы: три больших интервью, два репортажа и…месячный отчет.

И если интервью и репортажи я отменить или перенести не могу, то отчет как раз не требует подготовки здесь и сейчас. А значит, его можно отложить до завтра и без спешки все сделать.

Уф… Сразу как гора с плеч. И правда, жить стало лучше, жить стало веселей.

Время для любимых

В рабочей суете день пролетел незаметно. За это я и люблю свое дело. Пора ехать домой и начать настраиваться на завтрашний день.

Перед тем, как вернуться к семье, решила немного прогуляться по скверу возле дома и еще раз обдумать все, что со мной случилось за сегодня. В целом, день действительно удался и просит приятного финала.

Вечерний просмотр фильмов – одно из любимых семейных занятий. Можно вместе с детьми погрузиться в прекрасный мир кино. Потому всегда есть, что обсудить, поделиться впечатлениями и просто хорошо провести время.

Домашнее телевидение у нас от «Ростелекома», поэтому пользуемся Wink. Фильмов много, но, как и на других сервисах, некоторые новинки платные. Нас это точно не расстроит, потому что сегодня понедельник, а значит, фильм из специальной подборки Wink для нас ничего не будет стоить.

Просмотр любимых кино и мультиков с самыми близкими - что может быть лучше? Фото: Мария ЛЕНЦ

И вот, третьим подарком от Tele2 для нас стал «Чебурашка». Мы уже смотрели его в кинотеатре, но нам он понравился настолько, что просто не было сил не пересмотреть эту историю.

Чему меня научил этот понедельник? Тому, что нужно уметь пользоваться теми благами, которые дает нам жизнь и от всего получать удовольствие. Стоит больше радоваться самой и радовать людей вокруг себя.