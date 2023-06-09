Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на выходных ожидается похолодание до +22 градусов после аномальной жары на рабочей неделе. Как прогнозируют синоптики, в субботу будет дождь, а в воскресенье облачно.

10 июня утром температура воздуха опустится до +19, к обеду потеплеет до +22, а к вечеру вновь похолодает до +16. Ветер будет с порывами до 4 м/с и дождь.

11 июня утром будет +17, к обеду слегка потеплеет до +21, к вечеру температура воздуха опустится до +16 градусов. Будет облачно, но с прояснениями. Ветер также с порывами до 4 м/с.

12 июня утром температура воздуха прогреется до +19, к обеду потеплеет до +23, а к вечеру, наоборот, похолодает до +15 градусов. Осадков не ожидается, ветер со слабыми порывами до 2 м/с.