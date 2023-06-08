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Экс-губернатор края избран в Совфед по итогам голосования среди депутатов Законодательного Собрания. Среди всего прочего, несмотря на переезд в Москву, он продолжит, так или иначе, влиять на жизнь красноярцев. Политолог Юрий Николаевич Москвич рассказал, чем будет заниматься Александр Усс на посту сенатора от Красноярского края в Совете Федерации.

Что такое Совет Федерации и чем он отличается от Госдумы

Совет Федерации – это верхняя палата Федерального Собрания (нижняя палата - Госдума).

По Конституции РФ, Совфед – это орган законодательной власти. Он специально создан для того, чтобы не было перехвата инициативы каких-то групп депутатов Госдумы в свою пользу. Например: представители каких-либо субъектов федерации объединились для продвижения законов в пользу своего федерального округа. Чтобы таких коллизий не возникало, создается верхняя палата парламента, в нашем случае – это тот самый Совфед.

Есть и другие различия:

- Госдума – орган избираемый. То есть, депутатский состав формируется путем выборов;

- Совфед – орган именно формируемый. Заседают в нем не депутаты, а сенаторы. Решают, кто будет представлять регион, депутаты местных парламентов.

Что входит в обязанности сенатора? Чем Александр Усс может помочь Красноярскому краю на посту члена Совфеда

Самое интересное, конечно же, что входит в обязанности сенатора Совфеда от региона. То есть, как Александр Усс будет влиять на Красноярский край в дальнейшем?

От каждого субъекта вне зависимости от численности избирателей, имеет 2 представителя: один от правительства, другой от Заксобрания края. Словом, сенаторы Совета Федерации – это законодатели более высокого ранга.

То есть, если какие-то законопроекты вносятся депутатами Госдумы, но не согласуются с интересами региона, то два краевых члена Совфеда могут его заблокировать, внести поправки, отправить на доработку. Александр Усс будет заниматься именно такой законодательной работой.

Есть упрощенное понимание этой должности – якобы Александр Усс будет просто еще одним высокопоставленным представителем Красноярского края при правительстве РФ. Но это не так. Уже бывший сенатор от края Валерий Семенов будет заниматься конкретными проблемами региона, помогать губернатору решать чисто исполнительные вопросы. Усс же должен заниматься законодательной чисткой входящих законопроектов, чтобы там была выражена позиция Красноярского края.

Принадлежность к какой-либо партии в этом случае совершенно не влияет ни на что, так как единолично он принимать ничего не может. В любом случае придется согласовывать свои предложения со всем Законодательным Собранием края. По конституции, лоббировать те или интересы региона на самом высоком уровне будет именно представитель от Законодательного Собрания в Совфеде, коим Александр Викторович и является. Грубо говоря, он должен сформировать такую группу сенаторов, которая проголосует за то или иное решение.

Сколько времени Александр Усс может быть сенатором Совфеда

Александр Викторович может находиться в сенаторском кресле, пока его не переизберет Заксобрание края. Это возможно после новых выборов в краевой парламент: когда появляются новые депутаты, изменяется политическая коньюктура в Заксобрании. Но если человек хорошо работает, то, естественно, что ставить на его место кого-то другого незачем. Его могут выдвигать несколько раз.

Кроме того, потерять сенаторский пост можно через уголовное преследование. Многие скажут – а как же неприкосновенность? Но ситуация изменилась, последние годы этой привилегии лишают, как депутатов, так и сенаторов.