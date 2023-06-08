На здоровье: как оздоровить ребенка летом

Лиана Сюткина

Продолжаем говорить о здоровье в эфире Радио «Комсомольская правда» 107,1FM в Красноярске в спецпроекте «На здоровье». Очередная наша беседа о том, как сделать лето полезным для ребенка, чтобы он набрался сил перед новым учебным годом. Наш эксперт – Лиана Сюткина, педиатр, заместитель главного врача по профилактике Красноярской межрайонной детской больницы №4.

- Лиана Анатольевна, началось лето, многие родители сейчас обеспокоены оформлением документов, чтобы устроить детей в лагеря отдыха, перевести в другие детские сады. Насколько сложна процедура получения справок о детском здоровье?

- Стартовала летняя оздоровительная кампания, открылись пришкольные и загородные лагеря. Всего в крае будет открыто 53 загородных оздоровительных лагеря и 767 пришкольных площадок. Что нужно для выезда ребенка, чтобы он получил полное оздоровление в загородном лагере? Необходимо оформить справку, с которой ребенок направляется в оздоровительное учреждение. Убедительная просьба к родителям уже сейчас озаботиться этим вопросом. Пока образовательные учреждения работают, там нужно взять информацию о профилактических прививках, потому что без сведения о прививках справка не выдается. Важный момент: сама справка действительна в течение 3 дней, брать ее заранее не имеет смысла. Моя рекомендация: у каждого ребенка должен быть сертификат профилактических прививок. Он находится на руках у родителей, поэтому в конце учебного года проще прийти в медпункт образовательного учреждения и внести туда прививки, которые делали ребенку в течение года. Также за 10 дней до выезда ребенку нужно сдать анализы - кал на яйца глистов, простейшие плюс соскоб. А еще нужно посетить стоматолога, чтобы все зубы были санированы. После чего прийти в поликлинику на прием и взять справку, которая действительна три дня.

Фото Марии Ленц

- А что значит «летнее оздоровление детей»? К 1 июня все ребятишки подходят нездоровыми и уставшими?

- За учебный год у ребенка истощаются компенсирующие функции, дети устают и физически, и эмоционально. Нагрузки, неправильное питание, увлечение гаджетами, малоподвижность, дистанционное обучение… Все это влияет на состояние детей.

- Вы не рекомендуете дистанционное обучение?

- Как врач, нет, не рекомендую. Приведу банальный пример. За период пандемии, за 2 года, когда обучение было дистанционным, были зафиксированы (и это медицинский факт!) следующие показатели. Снижение зрения на 10%, вырос буквально за год избыток массы тела. Дети находятся дома за компьютером с кружкой чая-кофе, бутербродами и так далее.

- Не все дети поедут в загородные лагеря или будут ходить в пришкольные. Кто-то поедет к бабушке-дедушке или просто останется в городе. Какие советы можно дать родителям таких детей?

- Действительно, детей, которые летом остаются дома, сейчас много. Но и у них должен быть все-таки какой-то режим. Родителям нужно следить, чтобы дети не сидели всю ночь в компьютере и не спали потом до обеда. Режим питания, режим физической нагрузки должны быть, больше находиться на воздухе. Для детей летом в городе организуют много развлекательных локаций, устраивают мероприятия.

- Давайте поговорим о базовых рекомендациях – как правильно питаться, сколько спать, сколько времени в день посвящать физической нагрузке?

- Ребенок – это маленький человек, поэтому все рекомендации, как и для взрослых людей. Для него также полезны физические нагрузки, сон не менее 8 часов, но не более 10-12 часов. Питание желательно пятиразовое, включать больше овощей, фруктов, рыбу, рыбные продукты. Хотя их дети не всегда любят. Мы проводили анализ, и самая любимая еда у детей — это плов, макароны.

Фото Марии Ленц

- Ну кто не любит макароны с сосисками?! А в чем притягательность именно этой еды?

- Полезную еду мало кто любит, все предпочитают вредную!

- А фрукты – любые и в любом количестве? В каком виде лучше есть мясо – вареное, жареное, гриль?

- Ребенок больше, чем надо, не съест. Главное, чтобы фрукты в рационе были. Если непереносимость молока, то ребенку его нельзя. Мясо должно присутствовать, потому что это белок, он необходим роста и развития. Не рекомендуется жареное, острое, жирное, маринованное. Детям вообще не рекомендуются маринованные продукты, где есть уксус.

- На какие продукты вы рекомендовали бы родителям обратить особое внимание?

- Обязательно предлагать ребенку овощи, разные виды зелени – укроп, петрушку, салаты, которые дети едят неохотно. И рыбу, потому что в ней содержатся Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые организму. Рыба в разных вариантах – жареная, печеная, рыбные котлеты. Дети не всегда едят, но нужно приучать с детства определенным продуктам и определенному режиму питания. Заставлять не нужно! Приучать своим примером, если дома готовятся определенные продукты, определенные салаты, если родители придерживаются здорового питания, то ребенок к этому привыкает.

- Еще одна распространенная в последнее время тема – есть родители-вегетарианцы, веганы… Сами мясо не едят и детям не дают.

- Родители, да, могут сами не есть какие-то продукты, это их выбор, а детям мясные, рыбные продукты необходимы. Потому что другого источника получения белка у них нет. Если не употреблять продукты животного происхождения, то могут развиться различные заболевания. Я довольно часто в своей практике сталкиваюсь с такими случаями. Родители говорят, что заменяют животный белок бобовыми, но ту же фасоль дети не очень едят. Растущему организму нужен полноценный белок. А растет организм до 24 лет.

- Лето, жара, напитки – газировка, соки, чай, кофе… Что можно и чего нельзя пить детям?

- Однозначно рекомендую воздержаться от газированных сладких напитков. Содержащиеся в них углеводы легко усваиваются и вредны для здоровья. Кофе до подросткового возраста тоже не рекомендуется, потому что это кофеин. Чай можно любой пить.

- Поехал ребенок на каникулы к бабушке, а там – конфеты, пирожки, мороженое, чипсы, все самое вкусное, что запрещают есть родители. Что можно и в каких количествах?

- Лучше съесть мармелад, чем шоколадную конфету. Особенно если мармелад натурального состава, он намного полезнее. Чипсы однозначно нет – они и приготовлены «вредным» способом, и сами по себе вредные для здоровья. Мороженым тоже нельзя злоупотреблять, все-таки часто это очень жирный продукт. Навредить могут и бабушкины пирожки. Конечно, если съел один-два пирожка, ничего страшного. Но надо помнить, что свежая выпечка, с пылу с жару, вредна. Лучше, чтобы она полежала, обычно рекомендуется суточная выпечка.

Фото Марии Ленц

- Кроме питания, на что нужно обратить внимание родителям? Сколько времени ребенок должен уделять физической активности?

- Особенных нормативов здесь нет. Главное соблюдать правила, не допустить травматизма. Например, если ребенок гоняет на велосипеде. В летнее время дети часто остаются без присмотра, и поэтому много случается травм. Не обязательно заниматься каким-то видом спорта, можно просто вести активный образ жизни.

- Отдых у воды – как долго можно ребенку купаться?

- Во-первых, ребенка любого возраста у воды нельзя упускать из виду. Что касается времени, проведенного в воде, зависит от возраста. Если ребенок до 3 лет, ему достаточно 4-5 минут в воде. Когда ребенок вышел из воды, ему обязательно надо поменять купальные принадлежности, чтобы он на суше находился уже в сухой одежде, обтереть его полотенцем. Не забываем, что на воде дети должны обязательно быть с головным убором. После водных процедур малыша нужно унести с открытого солнца в тень, чтобы избежать разницы температур. Если купаются дети постарше, то следим за носогубным треугольником, чтобы не синели губы, не было переохлаждения. Очень хорошо закаливать ребенка, но это должен быть процесс систематический. Процедура должна быть постепенной, круглогодичной.

Фото Марии Ленц

Каждую первую пятницу месяца в 9.03 на Радио «Комсомольская правда» 107,1FM в Красноярске в совместном проекте с Министерством здравоохранения Красноярского края «На здоровье!» обсуждаем с врачами-специалистами самые важные вопросы о нашем здоровье.