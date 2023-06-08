В Красноярске дети поранились стеклом от выбитого ветром окна Фото: Мария ЛЕНЦ

В Октябрьском районе Красноярска серьезно пострадали трое детей. Причиной произошедшего стало стекло оконной рамы, предательски упавшее возле детей из-за порыва сильного ветра.

В полиции поделились деталями страшного происшествия. Все произошло 6 июня: две девочки 7 и 8 лет, а также 7-летний мальчик мирно гуляли во дворе дома на улице Тотмина под присмотром своих мам. Насладится очередным солнечным днем помешал сильный ветер.

Стихия разбушевалась внезапно – небо затянулось облаками за считанные минуты. Это застало врасплох всех, и ребятишкам с родителями пришлось спрятаться под ближайшим деревом.

Однако порывам ветра не составило труда выбить оконную раму в соседнем доме. Окно упало на дерево, разбилось, а осколки, словно лезвия бритвы, ударили по детям. Конечно же, всем троим потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства случившегося.