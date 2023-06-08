Гигант выпустил фонтан, и женщины подняли страшный крик: артисты, плывущие на гастроли, столкнулись на Енисее с китом

12 человек, плывущие на морском боте, столкнулись на Енисее (в районе Дудинки) с огромным китом. Фото: Shutterstock.

Потрясающий случай из Сибири: гигантский кит (величиной под 30 метров) проник в Енисей из Северного Ледовитого океана. Одолел – причем против течения – почти четыре сотни километров, а вернуться обратно уже не смог. Об этой мистической (ну, почти) истории рассказала в своем телеграм-канале Юлия Верхушина, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края.

Вот так номер

Уникальное событие произошло после Великой Отечественной войны. Впрочем, реальную дату историки назвать затрудняются. По данным одних источников, все случилось в 1948 году, другие уверяют: нет, это 1950-й или даже 1957-й. Понятно одно: кит на Енисее был. И даже попал на фото - небывалое же ЧП! Сейчас они хранятся в Таймырском краеведческом музее.

Более того нашлись очевидцы, которые столкнулись с громадиной прямо на реке, нос к носу. В тот самый день, когда кит проплывал Дудинку, труппа артистов (состоящая из ссыльных и представителей местной интеллигенции) как раз отправилась на гастроли. 12 человек в морском боте под парусом. Планировали обойти несколько поселков, подготовили номера. Но не догадывались, главный номер выкинет сама природа!

Океанский гигант прошел почти 400 километров против течения. Фото: Юлия ВЕРХУШИНА.

Подводная лодка?

Дальше предоставим слово очевидцам. Вот что вспоминал об этой истории один из них, ссыльный Степан Рацевич в своей книге «Глазами журналиста и актера»:

- За рулем бота сидел сам директор ДК, Георгий Орлов. Баянист Пшенников проводил распевку с хором. Растягивая меха, он играл веселые мелодии, девушки пели русские песни. Исчезли последние строения Дудинки, вдоль берега тянулась тоскливая унылая тундра. Орлов уверял, что плывем со скоростью не менее 20 километров в час.

Вернуться обратно кит не смог. Фото: Таймырский краеведческий музей.

Сидевшая в носу лодки учительница Ероцкая, она занималась у меня в драматическом кружке, вдруг закричала: – Смотрите! Смотрите! Впереди что-то плывет! Все устремили свои взоры в том направлении, куда она показывала. Над поверхностью реки возвышался какой-то округлый предмет, плывший нам навстречу. Сперва подумали, что это корпус перевернувшегося деревянного судна. Но почему оно двигалось против течения? Ну не подводная же это лодка, в самом деле!

Не хватило глубины

- Орлов принял лево руля и бот устремился в сторону от берега к середине реки, - продолжает свидетель. - И снова послышался голос Ероцкой, на сей раз тревожный и испуганный:

– Да это же самый настоящий кит! Сомнения не было. По середине реки в направлении Дудинки плыл редкостный экземпляр гренландского кита, длиной около тридцати метров, неизвестно какими судьбами проникший из Северного Ледовитого океана, через Карское море в дельту Енисея. Да какую там дельту, до дельты добрые сотни километров. Это уже русло реки. Здесь киту уже тесновато, поэтому любое изменение курса его движения, могло вызвать необратимые последствия.

Есть сведения, что кит погиб, напоровшись на острые камни на дне Енисея. Фото: Таймырский краеведческий музей.

А Орлов продолжал курс на сближение с океанским гигантом то ли из лихачества, то ли из интереса увидеть кита поближе. Наши женщины подняли страшный крик, умоляя Орлова сменить курс. Но Орлов не предпринимал никаких действий, пока кит не выпустил над поверхностью реки высокую струю отработанной воды. Только после этого Орлов принял вправо, ближе к берегу.

... Увы, в Енисее гигант оказался, как в ловушке. Найти дорогу в океан он уже не успел. Не хватило глубины. Говорят, на мелководье напоролся брюхом на острые камни и погиб.

Точная дата появления кита на Енисее, увы, не сохранилась. Фото: Таймырский краеведческий музей.

- По возвращении в Дудинку мы узнали, что во время шторма на Енисее тушу кита, словно подарок для разделки, выбросило около рыбозавода, - заключает Рацевич.

Посмотреть на диковинку сбежались все. Кто-то даже смог сделать несколько снимков (по тем временам фотоаппараты были роскошью). Так он и остался на старых карточках – кит на Енисее. Как свидетельство того, что чудеса случаются.