Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске уже почти неделю стоит пекло, температура иногда поднимается выше +34 градусов. Вдобавок практически нет ветра. Начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Наталья Краснова рассказала, когда в Красноярске пройдет аномальная жара в июне 2023 года.

По словам Красновой, терпеть изнурительную жару красноярцам предстоит до воскресенья. В четверг ожидается до +36, а в пятницу около +35 градусов. При этом возможны грозы с дождями. В субботу «похолодает» до +30 градусов. А вот в воскресенье жара спадет, синоптики прогнозируют комфортные +22 градуса.

Откуда в Красноярск пришла жара в июне 2023

Наталья Краснова сообщает, что аномальное пекло пришло в Сибирь с Урала. Там в конце мая стояла африканская жара, которая обернулась природными пожарами и засухой.

Однако и в Сибири теплый воздух надолго не задержится. С воскресенья он начнет продвигаться на восток. Остальная часть июня такой жаркой, скорее всего, уже не будет.