Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2023 4:20

Аномальная жара в Красноярске закончится на выходных

Рассказываем, когда в Красноярске пройдет жара в июне 2023 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске уже почти неделю стоит пекло, температура иногда поднимается выше +34 градусов. Вдобавок практически нет ветра. Начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Наталья Краснова рассказала, когда в Красноярске пройдет аномальная жара в июне 2023 года.

По словам Красновой, терпеть изнурительную жару красноярцам предстоит до воскресенья. В четверг ожидается до +36, а в пятницу около +35 градусов. При этом возможны грозы с дождями. В субботу «похолодает» до +30 градусов. А вот в воскресенье жара спадет, синоптики прогнозируют комфортные +22 градуса.

Откуда в Красноярск пришла жара в июне 2023

Наталья Краснова сообщает, что аномальное пекло пришло в Сибирь с Урала. Там в конце мая стояла африканская жара, которая обернулась природными пожарами и засухой.

Однако и в Сибири теплый воздух надолго не задержится. С воскресенья он начнет продвигаться на восток. Остальная часть июня такой жаркой, скорее всего, уже не будет.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ