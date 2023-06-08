Из Красноярска до Усть-Маны пустили теплоход Фото: Мария ЛЕНЦ

На Енисее открыли сезон пассажирской навигации. Из Красноярска до Усть-Маны пустили теплоход. Он будет ходить три раза в день. Отправление – от ТЦ «Красноярье» (правобережье), затем заходит на Речной вокзал (левобережье) – и уже вверх по реке. Кстати, навигация продлится до 8 октября.

А теперь конкретно о расписании и ценах, отправление от начальной точки:

- по будням – в 8:00 и 17:30 часов

- в выходные дни – в 8:00, 13:30 и 17:30 часов.

Цены очень даже демократичные, так что воспользоваться теплоходом смогут не только дачники и местные жители. Наверняка маршрут будет интересен и туристам. Стоимость путешествия:

- до Речного вокзала – 16 рублей;

- до Караульной – 141 рубль;

- до Известкового - 143,5 рубля;

- до острова Овсянского – 158,5 рубля;

- до Телефонистов – 169,5 рубля;

- до Борового – 172,5 рубля;

- до конечной точки Усть-Маны – 179,5 рубля.

Цена на детские билеты – 50%.

Нужно отметить один важный момент: приобрести билеты на теплоход можно только в кассе непосредственно у причала на ТЦ «Красноярье» и Речном вокзале.