«Плыл с бутылками под майкой»: следователи рассказали, как утонул подросток в Красноярском крае

Фото: СК по Красноярскому краю

Следователи раскрыли детали трагедии в поселке Кома Новоселовского района: там сегодня утонул 17-летний подросток. Как рассказали правоохранители, он не умел плавать, но очень хотел составить компанию своим друзьям. Поэтому когда компания пошла купаться на местный водоем, парень прихватил с собой пустые пластиковые бутылки.

Молодой человек запихал бутылки себе под майку, создав таким образом импровизированный спасательный жилет. Подросток успешно пересек водоем, но на обратном пути бутылки выскользнули из-под майки, и он начал тонуть.

Юноша не доплыл до берега буквально считанные метры. Его друзья также не успели ему помочь. Они вызвали на место спасателей, но тем оставалось лишь найти тело и констатировать смерть.

Отметим, что этот случай стал уже пятым в Красноярском крае с начала лета. Накануне в Шушенском районе Красноярского края утонули две девочки-одноклассницы 12 и 13 лет. Еще одна 8-летняя девочка утонула в Красноярске, а 15-летний парень – в Енисее, в районе села Епишино.