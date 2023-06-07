Север Красноярского края ждет молодых

На север Красноярского края требуются квалифицированные кадры, молодые - особенно. Фото: Марина Пешкова

Эксперты давно бьют тревогу – в стране кадровый голод, который испытывают все отрасли. Но поскольку мы живем в Красноярском крае, где огромные территории содержат столь же огромные богатства, для нас на первом месте потребности в специалистах инженерных и рабочих профессий в добывающей сфере, металлургии, дорожном и промышленном строительстве. Эта тема актуальна для разговора именно сейчас, когда школьники пишут выпускные экзамены. Большинство уже определились, в какой вуз или техникум они завтра понесут свои документы на поступление. Но выбор профессии – это не последний вагон, куда нужно срочно запрыгнуть. Сегодня крупные работодатели делают ставку на молодых и перспективных, предлагая зачастую уникальные условия для развития: да имеющий разум – прислушается.

Что скажет служба занятости

Дефицит квалифицированных кадров в Красноярском крае стал особо заметен в последние 15 лет, когда в регионе началась реализация масштабных инвестиционных проектов в сфере освоения природных ресурсов. В настоящее время таких проектов 147, и большая их часть приходится на районы Крайнего Севера и приравненные к ним.

В агентстве труда и занятости населения края прогнозируют: до 2029 года для севера края потребуется 90 тысяч человек. Значительная кадровая потребность отмечается в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, где создается новая нефтегазовая провинция, осваивается угольное месторождение, строится многофункциональный туристический комплекс «Затундра», а в Норильске идет модернизация производств и реновация города.

- Одним из основных работодателей Крайнего Севера является «Норникель». На сегодняшний день в региональном банке органов службы занятости населения содержится 1 тысяча вакансий компании для осуществления трудовой деятельности на территории города Норильска. Большая часть сотрудников требуется для строительства новых добывающих мощностей, - рассказывает руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

Лучший работодатель

Буквально на днях компания получила звание лучшего работодателя России по версии Премии HR-бренд 2022, представив на конкурс проект, связанный с привлечением на производство молодых специалистов. Акцент сделан на том, что перспективные кадры нужно не только искать (если понадобится – то и по всей стране), но воспитывать самим из тех ресурсов, которые есть. Начиная со школьников и студентов. Показать им реальную картину мира и обрисовать перспективы, которые они могут реализовать на производстве.

К сожалению, интерес молодежи к инженерно-техническим и рабочим профессиям не так высок, как хотелось бы. Более перспективными старшеклассникам кажутся офисные специальности в большом городе, а белые рубашки с галстуком они предпочитают рабочей спецовке. Но давайте начистоту: как скоро выпускник вуза с дипломом юриста, экономиста или финансиста найдет себе желаемое место с зарплатой, которая удовлетворит все его мечты в ближайшем будущем?

Между тем начинающий сварщик в Норильске имеет гораздо больше перспектив, чем начинающий юрист в Москве. Газоэлектросварщики – это вообще элита среди рабочих, а заработную плату специалисту 5-6 разряда в северном городе предлагают от 150 тысяч рублей. Вице-президент по кадровой политике «Норникеля» Дарья Крячкова в эфире «Радио «Комсомольская правда» отметила, что эта профессия входит в пятерку самых востребованных. И за таких специалистов приходится бороться с другими работодателями.

Условия труда на производстве давно изменились, сегодня безопасность работников - одна из важнейших задач. Фото: Марина Пешкова

- Появляются новые вакансии в промышленных производствах, которые сейчас занялись импортозамещением. Это тоже дополнительная конкуренция. Мы конкурируем друг с другом за сильных экспертов, за рабочие профессии. Если каких-то компетенций нам не хватает, важно встраивать в наши системы и программы обучения необходимые образовательные модули, чтобы мы могли доучивать людей уже после найма. Наш корпоративный университет имеет более 500 программ по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, чтобы развивать те компетенции, которых мы не нашли на рынке, - сказала Дарья Крячкова.

Борьба за кадры обостряется еще и тем, что сегодня не хватает молодых людей в категории 27 - 33 года, которые уже состоялись как специалисты и имеют особую цену для работодателей. Не хватает в прямом смысле, потому что на момент их рождения в начале 90-х годов в России наблюдался глубокий демографический кризис.

К сожалению, стереотипы все еще сильны. В представлении многих жителей Большой земли, работа на Крайнем Севере – это ледяной холод, кувалда в руках, вагончики среди тундры, перепачканная спецовка и длинные тоннели с вагонетками в забое. Из всего перечисленного оставим только погоду, об остальном забудьте! Производство становится современным, развиваются технологии.

Существует даже официальный Атлас новых профессий, которые станут востребованными уже завтра. Например, для добывающей отрасли: дистанционный координатор безопасности, инженер-интерпретатор данных телеметрии, инженер роботизированных систем, оператор беспилотных летательных аппаратов для разведки месторождений, инженер роботизированных систем и техник по обслуживанию роботов. Или оператор дистанционного управления – это профессия уже внедрена в компании. Оператор сидит в комфортной комнате с кондиционером и управляет с помощью джойстиков и мониторов большими машинами, которые на глубине нескольких сотен метров под землей добывают руду.

Представители компании приехали к студентам Института цветных металлов рассказать о своем производстве. Фото: ИЦМ.

Учат в вузе, учат в техникуме

Задача компании - не только привлечь внимание к инженерным и рабочим профессиям, но и пополнить свои ряды именно молодежью. В профориентационную работу со школьниками, с выпускниками нужно привлечь еще и родителей. Как известно, в России первое образование – это зачастую их выбор, их совет. Поэтому большая ставка делается на коренных норильчан, которым знакомы северные реалии, а о производстве они знают много.

Ведущим вузом для подготовки кадров для компании, конечно же, является Заполярный государственный университет с его уникальными образовательными программами, наработанными за 79 лет существования. Он отличается от многих вузов тем, что здесь дают теорию, подкрепленную практикой. И лекции студентам читают преподаватели, которые много лет отработали непосредственно на производстве.

Компания сотрудничает со многими вузами и техникумами в России. В Красноярске таким партнером выступает Сибирский федеральный университет, вместе они внедряют новые образовательные программы. В СФУ это партнерство ценят за отличный шанс устроить судьбу своим студентам после того, как те получат дипломы. В феврале этого года, например, компания в очередной раз проводила Дни карьеры в Институте цветных металлов. На встречу приехали представители практически всех подразделений компании, рассказывали, показывали, делились личным опытом.

- Вместе с нашими партнерами мы реализуем множество инфраструктурных и инвестиционных проектов, направленных на повышение привлекательности института для абитуриентов и студентов. Также проходят отраслевые конкурсы, в результате которых студенты получают возможность зарекомендовать и проявить себя, поработать на реальных производствах, пройти практику и повысить свою квалификацию по программам дополнительного профессионального образования в интересах будущего работодателя. В рамках проекта университет готов формировать научно-образовательные альянсы с отечественными и зарубежными образовательными учреждениями, исследовательскую и образовательную инфраструктуру для решения конкретных стратегических задач компаний минерально-сырьевого комплекса. Все это реализуется при поддержке наших партнеров, которые заинтересованы в подготовке высококвалифицированных кадров. Мы благодарны за такую поддержку института, студентов и образовательных проектов, - рассказывает директор ИЦМ Владимир Баранов.

Не зарплатой единой

Действительно, не зарплатой единой нужно привлекать сотрудников для работы на Крайнем Севере. Градообразующее предприятие заботится о своих сотрудниках: поддерживает социальную сферу, преображает город и окружающее его пространство, по факту компания затеяла на ближайшие годы беспрецедентную реновацию. Организует для своих сотрудников и их семей дополнительное медицинское обслуживание, отдых, развлекательные мероприятия – все, чтобы сделать их жизнь вне производства комфортной и насыщенной. И это работает!

- Численность горожан растет, приезжают новые жители. Норильск – это единственный город в Красноярском крае, где последние два десятка лет есть прирост населения. Так, в 2000 году в Норильске проживало около 140 000 жителей, сейчас же уже более 180 000. Наша компания ежегодно привозит в свои города несколько тысяч новых жителей, которые на долгие годы остаются работать на наших производствах. В этом наша важная социальная роль, - подытожила Дарья Крячкова.