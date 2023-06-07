В красноярском Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать напитки на разлив

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Глава красноярского Роспотребнадзора Дмитрий Горяев рассказал, как правильно выбрать слабоалкогольные напитки на разлив. Руководитель советует отказаться от покупки с рук или через интернет.

Не нужно стесняться спрашивать у продавцов декларацию соответствия, подтверждающую качество и безопасность товара. Её обязаны предоставлять по первому требованию покупателя.

Также стоит избегать напитков с сильным запахом ароматизаторов – это может быть способом скрыть нежелательные компоненты в составе.

Еще не стоит покупать пиво и пивные напитков со вкусом каких-либо экзотических фруктов, которые не произрастают в регионе изготовителя. Скорее всего в напитке содержатся не натуральные добавки, а красители, ароматизаторы и другая «химия», на которую можно получить аллергическую реакцию.

Отметим, что продажа пива и пивной продукции предусматривает регистрацию в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), поэтому обязательно должен использоваться кассовый аппарат.

В Красноярском крае продолжают искать смертельный напиток «Мистер сидр» в торговых точках и заведениях. На сегодняшний день его реализация не зафиксирована.