В Красноярске неожиданно разразился ливень Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск вдруг после аномальной жары накрыла гроза. В первой половине дня столбики термометра цеплялись за отметку в плюс 30, потом поднялись над ней и потянулись вверх, вверх. Город превратился в пекло, нагрелись стекло и бетон, в смысле дома и асфальт.

Народ спасался кто в офисе с кондиционеров, а кто-то счастливый уехал из города к водоемам (никак отпускники – везет же некоторым). Синоптики грозятся: аномальная жара, выше средних показателей на начало июня на целых 7 градусов. А впереди еще как минимум три дня такой невыносимости. Даже режим черного неба объявлен Красноярске и еще трех городах.

Фото: Ася ЖУКОВА

И лишь у немногих закралось предчувствие: что-то будет, должно быть. Вон, чуть севернее Красноярска, говорят, даже град был…

Фото: ИВАНОВА Диана

Город спокойно изнывал от жары и вдруг! Налетело, замело с восточной стороны. Стали трещать хрупкие деревья. Пыль проникла в квартиры через открытые окна и балконы. Сильнейшие порывы ветра притащили откуда-то тяжелую тучу и оставили над центром Красноярска. Ударил гром...

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мало кто прихватил с утра зонтик, большинство прохожих, кто не нашел укрытие, промок о нитки. Впрочем, в этом было что-то – попасть под теплый летний ливень.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Но затем пошел град. Наверняка дачники и работники Управления зеленого строительства, те самые, которые отвечают за летнее озеленение городских скверов и улиц, переживали – как бы льдинки не побили цветы и пальмы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

А потом крупные магистрали Красноярска встали в десятибалльные пробки –в центре, Брянская, Высотная, Шахтеров, Покровка, Копылова…

Кстати, где-то не упало ни капли, например, в Ветлужанке. Погремело в стороне, погрозило и ушло. Завтра жара продолжится…

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ