Палил из винтовки по машинам: красноярского «наказателя автохамов» суд отправил в колонию-поселение на 3,5 года

Красноярский суд отправил в колонию-поселение хулигана, обстреливавшего нарушителей. Фото: МВД

- Я чуть не погиб из-за таких, как эти. Я задержан за стрельбу из пневматической винтовки по стеклу автомобиля. Стрелял, чтобы наказать, насколько в моих силах, за нарушение правил дорожного движения. Когда меня подрезали, я чуть не перевернулся. Причем подрезали, таким же образом: перестроились из третьего ряда, когда я двигался во втором по прямой.

Эти слова житель Красноярска говорил на камеру в сентябре 2020 года, когда полицейские задержали его с поличным. Полтора месяца он мнил себя «наказателем автохамов» и «боролся» с нарушителями правил дорожного движения. Но люди в погонах не оценили его рвения – сначала завели уголовное дело, потом усадили на скамью подсудимых. И даже судья краевого суда не принял его порывов к справедливости в той интерпретации, которую он сам себе обозначил.

В июле 2020 года 35-летний мужчина, айтишник по роду деятельности и отец двоих детей, насмотревшись на то, что творится на дорогах родного города (и много раз ругаясь «куда смотрит ГИБДД») решил взять ситуацию в свои руки. И наказывать любого, кто совершит хоть малейшие проступки за рулем.

Тщательно все обдумав, мужчина заказал в интернете орудие возмездия – пневматическую винтовку. С оптическим прицелом, чтобы попадать наверняка. Сел за руль своего внедорожника Nissan X-Trail и отправился патрулировать улицы Красноярска. Особенно его привлекали сложные перекрестки, где автомобилисты чаще всего допускали ошибки или преднамеренные проступки.

Заметив нарушителя, устраивал на него охоту. Бил в окно, в бампер, в колеса. Водитель – в панике, «народный наказатель» - доволен (интересно, приходила ли ему мысль рисовать звездочки на фюзеляже?).

Полиция поначалу сбилась с ног, зафиксировала уже семь эпизодов. А на восьмом он попался. Устроил засаду на очередную мишень возле остановки «Зенит», напротив улицы Октябрьской. Но не заметил, что засаду устроили на него, а потом застегнули наручники на запястьях. Это было 9 сентября 2020 года. В салоне его иномарки нашли достаточно доказательств. Да он и сам ничего не скрывал. Правда, приговор суда первой инстанции стал для него неожиданностью – за хулиганство ему дали 3,5 года колонии-поселения. Попытка обжаловать в краевом суде успеха не принесла. Добавим, что материальный ущерб он выплатил полностью всем потерпевшим.

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