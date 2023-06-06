«Моя «морковка» ушла последней»: как прошел фестиваль «Столица здоровья» в городе Назарово

Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году фестиваль «Столица здоровья» пройдет в 10 городах Енисейской Сибири. И в каждом городе – два особенных события для людей разных возрастов. Это фирменный семейный праздник «Комсомолки» «Карапузы, на старт!» для малышей от 8 месяцев до 4 лет, первые в их жизни спортивные соревнования! Конечно же, с медалями, дипломами и подарками.

Людей серебряного возраста мы приглашаем на образовательную площадку с лекциями о здоровом долголетии, государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах, с дегустациями, презентациями и профилактическими осмотрами. Все участники получают в подарок журнал «Серебряный возраст», который подготовлен специально для фестиваля «Столица здоровья».

Как прошел фестиваль «Столица здоровья» в городе Назарово и какая информация пригодится не только жителям этого города, но и всем красноярцам?

Очки – это норма!

У партнера фестиваля «Губернских аптек» есть много бесплатных услуг и сервисов. И, пожалуй, самая популярная из них - проверка зрения. И это не случайно. К сожалению, в коррекции зрения нуждаются все больше и больше людей. А для пожилых очки и вовсе норма!

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Изменение зрения у пожилых — это естественный физиологический процесс, связанный с возрастными изменениями организма, и обычно он начинается после 40 лет. Со временем хрусталик теряет гибкость, он уже не может правильно и быстро менять форму и фокусировать изображение, слабеют и глазные мышцы. В итоге человек хуже видит вблизи. Это происходит у всех, и у близоруких, и у дальнозорких, и у тех, у кого было 100-процентное зрение. Изменение зрения с возрастом – это не болезнь, это норма! Гимнастика для глаз помогает детям и подросткам – у них глазные мышцы эластичные, их можно тренировать. У пожилых они теряют эластичность, гимнастика становится малоэффективной. Скорректировать зрение помогут очки, - поясняет Мария Пушкина, врач-офтальмолог «Губернских аптек».

Во многих аптеках сети «Губернские аптеки» есть отделы оптики, где можно бесплатно проверить зрение и получить рецепт на очки.

- Все оборудование для проверки зрения в «Губернских аптеках» во всех городах профессиональное, все работники проходят обучение, стажировки, каждые полгода повышают квалификацию, потому что очень много новой продукции, - уточняет Андрей Шубин, директор филиала АО «Губернские аптеки». – В нашей сети есть мастерские по изготовлению и ремонту очков, которые оперативно отрабатывают заказы клиентов. Если вы стали видеть хуже, не надо напрягать глаза, лучше поменять очки. У нас можно и зрение проверить, и заказать очки любой сложности. Гарантия на ремонт и изготовление 6 месяцев.

- Очков сейчас очень много! На все случаи жизни. Если вы проводите много времени за компьютером, то помогут очки блю-блокеры - это очки со специальными линзами, которые блокируют вредный синий цвет, исходящий от цифровых экранов. Они полезны в любом возрасте. Есть еще офисные линзы, они позволяют заменить две пары очков. В таких очках есть 2 зоны. Их верхняя часть для зоны компьютера, а нижняя часть– для чтения. Для тех, кто плохо видит и далеко, и близко, есть специальные прогрессивные линзы, они обеспечивают четкое зрение на всех дистанциях. Есть коррекционные перфорированные очки, очки для водителей, антифары и поляризационные, - рассказывает оптометрист «Губернских аптек» Наталья Агапченко. – Летом растет спрос на солнцезащитные очки, а для пожилых людей они и вовсе необходимы для предотвращения таких заболеваний, как катаракта и возрастная дистрофия сетчатки, которые вызваны негативным влиянием ультрафиолетового излучения.

В наших салонах оптики все очки имеют 100%-ную защиту от ультрафиолета. Убедиться в этом можно при помощи специального прибора, который определяет степень пропускания ультрафиолета через линзу. Кстати, можно проверить и свои очки, услуга бесплатная. И часто приносят купленные на улице и убеждаются, что никакой защиты от ультрафиолета там нет, это просто подкрашенный пластик. Неправильные очки могут испортить зрение, не стоит рисковать. Если у вас разноглазие либо неверно подобрано расстояние между центрами зрачков, то начинается зрительный дискомфорт, головные боли и в итоге ухудшение зрения. Перед покупкой очков нужно обязательно проверить зрение и подобрать очки под ваши параметры. Покупать очки на улице опасно для здоровья!

- Ассортимент в наших салонах - для всех возрастов и в широком ценовом диапазоне. Также у нас есть витамины для глаз, изготовленные на собственном производстве «Губернских аптек» в Красноярске, они доступны во всей нашей сети, -добавляет Андрей Шубин. - А среди других услуг рекомендую ультразвуковую мойку очков, сам пользуюсь, очки как новые! Стоимость этой услуги 100 рублей, но часто бывают акции и скидки.

Кстати, о скидках. Нам рассказали по секрету, что в отделах оптики их очень много, и они всегда бывают перед началом учебного года, перед Днем пожилого человека, перед Новым годом. На солнцезащитные очки – сразу после окончания летнего сезона. А сейчас, например, на фотохромные линзы, которые, кстати, хорошо подходят для тех, кто водит машину.

Что касается детей до 18 лет, то глаза у них только формируются, и проверка зрения особенная и возможна только в поликлинике, у врача-окулиста. А вот изготовить детские очки по рецепту врача могут в «Губернских аптеках».

Работаем со стопой, убираем морщины!

Жителей серебряного возраста принимала городская библиотека. Сегодня мы поделимся лишь некоторыми моментами встречи, которые будет полезно знать в любом городе нашего региона.

В частности, медицинская сестра комплексного центра социального обслуживания «Назаровский» Марина Черпакова рассказала об оздоровительных практиках:

- Когда мышцы перенапрягаются и начинается спазм, поможет специальная кинезиологическая зарядка: нужно определить болевые точки и проработать их, чтобы снять боль. Это можно делать и самостоятельно, но лучше прийти к нам и научиться! Можно проработать болевую точку руками, мячиками, у меня есть опыт этой работы, я передаю его людям, чтобы они сами могли себе помочь. Люди с удовольствием приходят, благодарят!

- Говорят, очень полезно стопы разминать.

- Все наши мышцы связаны, есть мышечные цепи, и они заканчиваются на стопах. Действительно, работая со стопой, можно убирать морщины на лбу!

Напомним, во всех городах нашего региона, во всех центрах социального обслуживания населения есть множество бесплатных групповых занятий, в том числе и оздоровительных: лимфодренажная, суставная и многие другие гимнастики.

Еще одна фишка фестиваля «Столица здоровья» - возможность получить многие диагностические услуги без очереди и без записи.

- На самом деле диагностику можно пройти и в рамках диспансеризации, - советует Наталья Карпейкина, заведующая отделом профилактики Назаровской больницы. – В кабинете профилактики без записи и без очереди можно получить все направления, вас сразу везде запишут, в том числе и на прием к терапевту после прохождения диагностики. Объем обследований у всех разный согласно возрасту: у молодых поменьше, у пожилых больше. Самое удобное время для диспансеризации – лето. Закончился сезон простудных заболеваний, начались отпуска, и пациентов в это время всегда меньше.

- Мы сегодня на фестивале «Столица здоровья» измеряли рост и вес, и у большинства пожилых людей избыточная масса тела, а это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, - предупреждают медсестры больницы.

Впечатлениями от фестиваля поделилась студентка университета «Активное долголетие» Надежда Величкина:

- Не было долгих нудных лекций о пользе здорового образа жизни, долголетии — были краткие живые обзоры предлагаемых аптечных услуг, бесплатных сервисов для активного долголетия и мастер-классы приглашенных специалистов: фармацевтов, врачей, методистов по оздоровительной гимнастике.

Очень важным на встрече был акцент на утилизации просроченных лекарственных средств. В холле стоял специальный контейнер, и некоторые из участников фестиваля, которые заранее провели дома ревизию лекарств, воспользовались этой возможностью. Это удобно, а главное, экологично. Не загрязняются почва, вода, воздух лекарственными отходами, а значит, безопасно для всех нас. Кстати, контейнер для сбора установлен в «Губернских аптеках», относите туда просроченные лекарства, кремы, пустые стеклянные флаконы — и природа, и будущее поколение скажут нам спасибо.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фирменный семейный праздник «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!» - это всегда много эмоций и впечатлений, которые сохранятся навсегда с помощью фото и видео. Вот только несколько отзывов от родителей маленьких спортсменов!

Ксения Крыгина: «Спасибо огромное за такие яркие моменты! Все было очень классно, игровые зоны дети оценили, вкусные и полезные подарки тоже!».

Александра Данилова: «Прекрасный праздник! Шикарная организация игровых зон, прекрасные подарки».

Ирина Ахметшина: «Девочки-волонтеры, вам отдельная благодарность! Что бы наши малыши делали без вас!!! Моя морковка ушла самая последняя, хотя жутко устала…».

Юлия Иванова: «Отличный праздник! Все просто супер, атмосфера классная!»

Александра Барковская: «Спасибо за отличное настроение и незабываемые впечатления, подаренные нашим деткам».

Юлия Верхотурова: «Спасибо вам огромное за все! Все просто было замечательно! Будем ждать новой встречи!»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Впервые на фестивале работали волонтеры-школьники. Например, Лере всего 10, и это для нее не первое мероприятие!

- Действительно, когда дети с раннего возраста участвуют, смотрят друг на друга, учатся выполнять функции взрослых людей и берут на себя ответственность за других, то к 15-16 годам это готовые организаторы больших мероприятий. У них и дальше в жизни все получается, они везде активно включаются, - говорит Наталья Широбокова, директор молодежного центра города Назарово.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На фестивале «Столица здоровья» пожилые люди проводят время активно и с пользой: гимнастика, новые знакомства, чаепитие и подарки. Журнал «Серебряный возраст» - это актуальные для пожилых людей советы докторов, а бесплатный купон на кислородный коктейль – повод пойти в аптеку и отведать вкусное и полезное лакомство, которое обогащает кровь кислородом и улучшает самочувствие!

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда», АО «Губернские аптеки» и Красноярский краевой Совет ветеранов при поддержке и участии министерства здравоохранения, министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, а также администрации г. Назарово, ФСЦ «Лидер», Центральной библиотечной системы г. Назарово, Комплексного центра обслуживания населения «Назаровский», Назаровской районной больницы, Управления социальной защиты населения по г. Назарово и Назаровскому району, Молодежного центра «Бригантина», краевого геронтологического центра «Тонус», ОГИБДД «Назаровский».

Внимание

Следующей «Столицей здоровья» станет Ачинск

Рассказываем подробности

Малыши Ачинска и Ачинского района в возрасте от 8 месяцев до 4 лет смогут принять участие в семейном празднике здоровья «Карапузы, на старт!». Малыши будут преодолевать ползком или бегом дистанцию от 9 до 30 метров.

В программе образовательной площадки фестиваля лекции о здоровом долголетии, площадки профилактических осмотров «Ваше здоровье», дегустации, консультации, чаепитие.

Встреча для взрослых состоится 16 июня с 14.00 до 17.00 в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина по адресу: Юго-Восточный р-н, 17.

Праздник для малышей пройдет 17 июня, нужна предварительная регистрация, следите за новостями в социальных сетях, в группах «Губернских аптек» и «Комсомольской правды».

Вход на площадки фестиваля «Столица здоровья» свободный, все гости фестиваля получат подарки от организаторов.