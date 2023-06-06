Красноярские единороссы вместе с горожанами высадили 1000 деревьев на месте полигона строительных отходов

Фото: Единая Россия

Красноярские единороссы вместе с активными горожанами высадили 1000 саженцев тополей и акаций на месте полигона строительных отходов в районе поселка Бадалык, между микрорайонами Северный и Солнечный. Еще недавно здесь складировали отходы 4 и 5 классов опасности, а теперь здесь будут множество деревьев.

Фото: Единая Россия

Акция состоялась по инициативе экоактивиста, регионального координатора партийного проекта «Зеленая экономика» Артема Речицкого.

Фото: Единая Россия

В озеленении также приняли участие волонтеры Общероссийского народного фронта, молодогвардейцы и трудовые отряды.

Посадки расположили в два ряда. Серебристый тополь - более высокий, и в перспективе будет формировать изгородь сверху, а акация - низкая, когда она разрастётся, сформируется нижняя часть изгороди. Таким образом, получится плотная живая изгородь, которая закрывает полигон от проезжей части и от посёлка Бадалык. Она не позволит распространяться пыли с полигона и уходить с дождевыми водами грунту с объекта.

Фото: Единая Россия

Как рассказал инициатор акции экоактивист, региональный координатор партийного проекта «Зеленая экономика» Артем Речицкий, запрос на озеленение среди красноярцев сейчас очень популярен, городу действительно нужно больше парков, скверов, зелени во дворах. Желательно чтобы они между собой связывались тоже живыми изгородями в виде бульваров, улиц с зелёными насаждениями. Люди активно пишут в социальных сетях, что они готовы присоединиться, как и в прошлом году, когда мы на этом объекте высаживали 100 деревьев.

Фото: Единая Россия

Раньше на этом месте был карьер – добывали глину. Затем территорию под полигон промышленных отходов взяла в аренду компания «Вторичные ресурсы Красноярска». Но с условием рекультивации, то есть бывший карьер снова должен стать обычным полем. Отметим, что компания также взяла на себя ответственность трижды в неделю производить полив, чтобы прижилось максимальное количество саженцев.

Добавим, забота об экологии является приоритетом Народной программы «Единой России», партийных проектов «Чистая страна» и «Зеленая экономика».