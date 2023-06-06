Вот такой град выпал накануне в Абанском районе. Фото: Евгения Москова

Вечером 5 июня поселок Абан и его окрестности накрыла гроза с градом. Очевидцы рассказывают, что до этого было жарко, и ничего не предвещало непогоды. И вдруг - град.

Фото и видео природного явления разлетелись по соцсетям. Мнения жителей были разными:

- Наконец, пришла свежесть и прохлада после духоты. Слава Богу, град мелкий, ничего не побило!

- Когда не пришлось поливать грядки или клумбы...

Град никто не ждал. Фото: Владимир Михеечев

- Не успело лето начаться, а тут град! Бедная рассада! Надеюсь, сильно не пострадала, и больше такого не будет!

В сети развернулись настоящие споры: ожидать ли снова град? Ведь синоптики обещали аномальную жару, а к такому повороту жители явно не были готовы. Начальник отдела метеопрогнозов красноярского Гидрометцентра Наталья Краснова пояснила «Комсомолке», что град – распространенное явление для жаркой погоды:

- Это очень типично. Град был мизерный: диаметром 1 миллиметр. Никому никакого вреда он не принес. Выпал ливневый дождь интенсивностью 5 миллиметров, была гроза и небольшой град. Его зафиксировал наблюдатель.

Град моментально покрыл землю. Фото: Владимир Михеечев

Многие считают, что если установилась жаркая погода, то в это время должно быть сухо, а град - это аномальное. Народное представление Наталья Краснова опровергла:

- Град как раз характерен для жаркой погоды и высоких температур, когда проходят атмосферные фронты. Это все там и было 5 июня: на востоке центральных районов Красноярского края. Не в одном Абане были грозы и дожди. Метеостанции это фиксировали. Но малюсенький град «выдал» только Абан.

Град моментально засыпал улицы и дворы. Фото: Евгения Москова

Кстати, после окончания жары возможен и более ощутимый град. Наталья Краснова предупредила об этом жителей:

- Град может быть более существенным. Мы ожидаем подобные случаи, более серьезные, в конце недели: после того, как жара закончится, и с севера пойдет холодный фронт. Тогда возможны ливни, грозы, шквалы, град (и он вероятен более крупный, чем был 5 июня).

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