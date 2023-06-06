Леса и сады будущего: в Красноярске началось обновление Березовой рощи СФУ

Фото: предоставлено организаторами мероприятия

В акции приняли участие представители Инвестиционной группы «РВМ Капитал», сотрудники «Красноярской рециклинговой компании», мэр Красноярска Владислав Логинов, ректор СФУ Максим Румянцев и команда Университета. Вместе они высадили 195 саженцев деревьев и кустарников, предоставленных инвестгруппой «РВМ Капитал» и КРК в рамках сотрудничества с Сибирским Федеральным университетом и реализации проекта СФУ «Зеленый кампус».

«Стратегия любой компании всегда совпадает с ценностями ее акционеров, с той корпоративной культурой, которую она исповедует. Наша корпоративная культура насквозь пропитана пониманием того, что землю мы получили от предков, но заняли ее – у детей. Мы стараемся сократить этот долг перед будущими поколениями, поэтому с удовольствием организовываем и поддерживаем экологические мероприятия. Для нас важно, чтобы саженцы, которые мы посадим сегодня, проросли не только в прямом, но и в символическом смысле, стали частью культурного контекста, частью понимания каждым человеком того, что такое экологическое поведение, экологическое воспитание», - отметил Феликс БЛИНОВ, генеральный директор Инвестгруппы «РВМ Капитал».

Общая площадь, отведенная под посадку саженцев, – 2 гектара. Как пояснили в СФУ, работы на территориях, выделенных для посадки, разделили на два этапа. Первый – в берёзовой роще, на участке, где берёзы уже очень старые. Именно здесь 2 июня высадили сосны, кедры и ели, чтобы сформировать коренной лес. Второй этап посадок на южных склонах у общежитий, там заложили плодово-ягодный сад. Место очень подходящее с точки зрения экологической обстановки – дороги далеко, вокруг лес.

Максим РУМЯНЦЕВ, ректор СФУ, пояснил: университет разработал динамичную программу изменений в части инфраструктуры. Одно из направлений – зеленое строительство:

«Экологические приоритеты - это приоритеты университета. Университет инициировал при участии других организаций и крупных бизнесов проект научно-образовательного центра мирового уровня. И его тематика носит такой эколого-ориентированный характер. Мы начали эту работу совместно с коллективом наших учёных при поддержке администрации Красноярска и «Красноярской рециклинговой компании». Сформирована дорожная карта по развитию выбранной территории, подобные акции здесь станут регулярными. Это наш общий вклад в экологию и облик города».

Акцию по обновлению Березовой рощи поддержал и мэр Красноярска Владислав ЛОГИНОВ:

«Я очень рад, что к преображению города подключаются предприятия. Руководство университета рассказало мне о реализации концепции «Зелёного кампуса». Цель проекта «Зелёный кампус» – объединить рекреационные территории между кампусами в единый комплекс за счёт создания удобных пешеходных путей и веломаршрутов. Всем этим смогут пользоваться и студенты, и местные жители, и все красноярцы и гости краевого центра».

Чуть позже в Березовой роще сделают пешеходные дорожки и освещение. Специалисты СФУ будут внимательно следить за саженцами, особенно важно сейчас, обеспечить им регулярный полив. А уже осенью создатели «Зеленого кампуса» договорились встретиться