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Происшествия6 июня 2023 2:18

Под Красноярском пьяный дебошир натравил собаку на участкового

Полицейскому пришлось отстреливаться
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Под Красноярском пьяный дебошир натравил собаку на участкового

Под Красноярском пьяный дебошир натравил собаку на участкового

Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Емельяново участковому пришлось отстреливаться от агрессивной домашней собаки, которую на него натравил пьяный дебошир. Эту новость накануне передавали друг другу соцсети и мессенджеры, разные подачи – разные версии. В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск истинные подробности случившегося.

31 мая в дежурную часть Емельяново позвонил житель Красноярска. Мужчина переживал: его родители живут в поселке, между ними разразился скандал. Отец в пьяном виде пытается выяснить отношения с матерью, агрессивен, может поднять руку на женщину. Она только и успела, что позвонить сыну, а тот не мог за одну минуту примчаться и защитить мать, поэтому попросил участкового. Словно крик мужчины души: «Помогите!»

Полицейский приехал по адресу, постучал в калитку, но ему никто не ответил. Тогда он сам вошел во двор, чтобы узнать, что происходит и в каком состоянии женщина. И тут ему навстречу хозяин дома, 49-летний гражданин пьяной наружности. Грубые словесности с его стороны упускаем. Нарушитель спокойствия спустил с привязи свою дворовую собаку и дал ей команду напасть. Оскалившись, животное бросилось в сторону участкового. Еще минута – и вцепится.

В такой ситуации полицейский находился в реальной опасности, поэтому достал оружие и выстрелил. Собака жива, но ранена. А вот ее хозяину придется отвечать. Во-первых, на него заведен административный материал. Во-вторых, нападение на сотрудника при исполнении – это уже компетенция следственных органов. Собранный материал по факту применения насилия в отношении представителя власти направлен туда.

ЧППроисшествия: ЧП