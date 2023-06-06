Под Красноярском пьяный дебошир натравил собаку на участкового Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Емельяново участковому пришлось отстреливаться от агрессивной домашней собаки, которую на него натравил пьяный дебошир. Эту новость накануне передавали друг другу соцсети и мессенджеры, разные подачи – разные версии. В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск истинные подробности случившегося.

31 мая в дежурную часть Емельяново позвонил житель Красноярска. Мужчина переживал: его родители живут в поселке, между ними разразился скандал. Отец в пьяном виде пытается выяснить отношения с матерью, агрессивен, может поднять руку на женщину. Она только и успела, что позвонить сыну, а тот не мог за одну минуту примчаться и защитить мать, поэтому попросил участкового. Словно крик мужчины души: «Помогите!»

Полицейский приехал по адресу, постучал в калитку, но ему никто не ответил. Тогда он сам вошел во двор, чтобы узнать, что происходит и в каком состоянии женщина. И тут ему навстречу хозяин дома, 49-летний гражданин пьяной наружности. Грубые словесности с его стороны упускаем. Нарушитель спокойствия спустил с привязи свою дворовую собаку и дал ей команду напасть. Оскалившись, животное бросилось в сторону участкового. Еще минута – и вцепится.

В такой ситуации полицейский находился в реальной опасности, поэтому достал оружие и выстрелил. Собака жива, но ранена. А вот ее хозяину придется отвечать. Во-первых, на него заведен административный материал. Во-вторых, нападение на сотрудника при исполнении – это уже компетенция следственных органов. Собранный материал по факту применения насилия в отношении представителя власти направлен туда.