Фото: МВД по Красноярскому краю

5 июня в красноярском Солнечном 5-летний ребенок выпал с 8-го этажа. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Все случилось в многоэтажном доме на улице 60 лет образования СССР. Женщина отправилась по делам, оставив своего 5-летнего сына в квартире одного. Ребенок вышел на балкон и забрался на стоящий рядом стул.

В итоге мальчик сорвался и упал с 8-го этажа. Малыш выжил, с различными травмами его госпитализировали. Известно, что семья на учете не состояла и неблагополучной не является. Скорую малышу вызвали соседи.

Полицейские в очередной раз просят родителей ответственно подходить к обеспечению безопасности детей. Не оставлять их без присмотра даже на короткое время, постараться сделать максимально недоступными для них открывающие устройства окон и балконов, установить ограждения, препятствующие свободному доступу к опасным местам в квартире.