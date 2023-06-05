Лучший работодатель России по версии Премии HR-бренд 2022 находится в Красноярском крае. Фото: предоставлено организаторами конкурса

Подведены итоги одного из самых престижных федеральных конкурсов в сфере управления персоналом – XVII Премии HR-бренд 2022. Признание и награды компетентного жюри получили компании, показавшие высокий уровень заботы о своем коллективе, сумевшие выстоять в нынешних условиях нестабильности и продолжить социальную поддержку и развитие на всех уровнях, при этом вдохновляя других участников рынка.

Этот конкурс называют легендарным, поскольку вокруг него формируется профессиональное сообщество, где специалисты и эксперты обмениваются опытом, находят идеи для бизнеса. А новые тренды затем расходятся по всей России. И, что важно для нас, одним из участников этой премии и победителем стала компания, которая имеет прямое отношение к Красноярскому краю.

Прошли отбор лучшие

В этом году на соискание авторитетных наград HR-отрасли заявки подали 96 компаний-участниц. Сначала проекты рассмотрел экспертный совет. Прошли не все, но большинство, в финал вышли 53 заявки. Жюри, изучая работы, оценивали их по традиционным параметрам. Во-первых, насколько замысел актуален, как он отражается на рабочих процессах, есть ли от него фактическая польза для компании. И если есть, то можно ли применить для бизнес-сегмента в целом, поделиться наработками с другими. То есть это должна быть идея, успешно реализованная на практике и понятная всем.

Во-вторых, соответствуют ли инструменты реализации проекта современным реалиям, какое место в них занимают инновации. В третьих, насколько защищенными чувствуют себя сотрудники в плане производственной безопасности, социальной сферы, доверяют ли своему работодателю, связывают ли с ним свое будущее благополучие. Учитывается и тот факт, как проект в целом отражается на имидже компании. И многое другое.

Семь номинаций, две из которых отличаются только количеством персонала: «Федерация» - для участников с численностью персонала до 5 тысяч сотрудников, «Федерация Гранд» - для компаний, где трудится более 5 тысяч человек. «Регион» (проект, реализованный в одном или нескольких регионах России, исключая Москву и Санкт-Петербург), «Столица» (для Москвы и области), «Северная столица» (для Санкт-Петербурга и области), «Мир» (проект, реализованный в России и мире) и «Малый бизнес» (название говорит за себя). И еще четыре специальных номинации от партнеров конкурса.

- Кажется, что в условиях неопределенности в приоритет выходят задачи наиболее критичные, а вопросы культуры и развития персонала, автоматизации процессов можно отложить на потом, на более благополучные дни. Но, как показывает практика, именно в кризисное время закладывается основа на будущий успех, и компании, которые несмотря ни на что продолжают инвестировать в персонал, в HR-бренд, приближают себя к успеху. Все, кто в этом году представил свой проект на Премию, - уже победители, а ваша главная награда – это результаты бизнеса, а также благополучие людей, их благодарность и уверенность в будущем, - отметил генеральный директор hh.ru Дмитрий Сергиенков.

Одним из фаворитов Премии HR-бренд 2022 стала компания «Норникель», завоевавшая сразу две награды: «золото» в номинации «Федерация Гранд» за проект «Настоящее для будущего: развиваем инженерный потенциал» и «бронзу» в номинации «Регион» за проект «Есть ли жизнь на вахте».

Фото: предоставлено организаторами конкурса

Где достать кадры

Проект «Есть ли жизнь на вахте», безусловно, интересен уже исходя из своего названия. Он касается ГРК «Быстринское» - структурного подразделения горно-металлургического гиганта, которое находится в Забайкалье. Однако сейчас хотелось бы остановиться на другом проекте. Победа в номинации «Федерация Гранд» - результат длительной работы по трансформации имиджа горной промышленности и «Норникеля» в качестве лидирующего работодателя отрасли среди студентов и профессионалов. Эту программу подготовили конкретно для Заполярного филиала компании и конкретно города Норильска.

Для начала такие цифры: в компании на сегодняшний день работают более 74 тысяч человек. Причем 60 тысяч из них – постоянно за Полярным кругом. И 35% из общего числа персонала – это молодежь в возрасте до 35 лет. При этом в горнодобывающей и металлургической отраслях наблюдается дефицит высококвалифицированных сотрудников. Задача работодателя не только привлечь внимание к инженерным профессиям, но и пополнить свои ряды именно молодежью.

Портрет ценного сотрудника, которого сегодня любое промышленное предприятие готово забрать «с руками и ногами», выглядит так: 27-33 года, перспективный специалист, за плечами которого есть образование и практика, в нем сформированы необходимые компетенции, технические и управленческие навыки и здоровые амбиции. Но работодатель сталкивается с проблемой – молодых людей именно такой категории не хватает. Потому что на момент их рождения, то есть в первой половине 90-х годов, наша страна попала в демографическую яму. И это не фигура речи, а период, когда в стране фиксировались наименьшие показатели рождаемости (пожалуй, самые низкие за всю историю России).

Где же брать перспективные кадры? Нужно создать условия, чтобы ценные молодые сотрудники сами выбирали лучшего работодателя: комфортные и безопасные условия труда, стабильный заработок, перспективы карьерного и личностного роста. А можно воспитывать молодежь самим в лояльности к компании.

Целевая аудитория

Мы уже не раз писали, что компания в 2014 году пересмотрела собственные подходы к обучению и вовлечению сотрудников, взяв за основу принципы устойчивого развития бизнеса и территорий. Благодаря своим возможностям и ресурсам компания создает принципиально новый подход к будущему – меняет целый город, принята долгосрочная программа реновации, итогом которой станет не только обновленный облик и социальная структура Норильска, но и экология окружающей среды. Северяне должны получить город, в котором комфортно жить, работать и отдыхать не только сотрудникам, но и их семьям.

А для формирования кадров на ближайшую и среднесрочную перспективу и создан проект «Настоящее для будущего: развиваем инженерный потенциал». Он рассчитан на три целевых аудитории. Первая – это дети от 5 лет и школьники, здесь немаловажна и заинтересованность родителей. Ведь отношение к профессии и выбор во многом формируются под их влиянием. Задача родителей – привести детей к нужной профессии.

Вторая категория – это собственно студенты. Уже на этапе обучения компания заинтересовывает их перспективами: именная стипендия, производственная практика, трудоустройство, карьера. И третья категория – начинающие специалисты до 27 лет. Повышая лояльность и обучая молодых специалистов, работодатель решает проблему оттока молодежи из компании и Заполярья.

Все это вкупе – работает. Обратите внимание, что на фоне общей тенденции к снижению рождаемости в Красноярском крае Норильск показывает положительные демографические результаты. Крайний Север перестал пугать суровостью. Сюда приезжают жить и работать, создают семьи. И если в 2000 году в Норильске проживало 140 тысяч человек, то в 2022 году численность населения составила 184 678 человек. Большая часть взрослого населения выбирают у одного из лучших в России работодателей, уверенные в перспективах, которые она им дает.