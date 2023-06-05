Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярцам рассказали, как пережить аномальную жару без вреда для здоровья. Несколько советов дали специалисты Роспотребнадзора Красноярского края.

Аномальная жара пришла в Красноярск с самого начала лета. Столбик термометра достигает +30 градусов. По сообщению Гидометцентра, 9 июня в краевом центре и вовсе потеплеет до +36 градусов. Среднесуточная температура превышает норму сразу на 7 градусов. При этом осадков не ожидается вплоть до выходных.

В связи с этим у красноярцев возник вопрос – как пережить жару. В Роспотребнадзоре посоветовали следующее:

- Начинать утро с прохладного душа;

- Не пить кофе, так как кофеин обезвоживает организм;

- Пить больше жидкости: морса, воды, минералки или чая – до 1,5 литров. Однако этот совет не касается людей с заболеваниями почек или сердца;

- Есть больше фруктов;

- Носить свободную одежду из натуральных материалов.