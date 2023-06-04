Под Красноярском семья уточек «спровоцировала» ДТП своим появлением на дороге

Фото: ЧП Красноярск

Под Красноярском в районе Солонцов семья уточек «спровоцировала» ДТП своим появлением на дороги. Все произошло в пятницу, 2 июня. Видео опубликовал паблик «ЧП Красноярск».

Водитель Nissan ехал по крайней правой полосе, когда заметил перед собой маму-утку с несколькими утятами. Семейство перебегало многополосную дорогу. Автолюбитель затормозил, чтобы пропустить крох, и тут же в него врезался автомобиль Renault. Видимо второй не соблюдал дистанцию или отвлекся, что не заметил маневра Nissan.

Повреждения не очень сильные, но неприятные. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, что совсем недавно уже в Красноярске на очень оживленной улице Партизана Железняка также спасали семейство уточек, переходившее дорогу.