Дети сгорели на глазах у матери: раскрыты детали страшного пожара с тремя погибшими в Красноярском крае

Фото: СК по Красноярскому краю

Следователи рассказали подробности пожара, который накануне унес жизни трех детей. Трагедия произошла в селе Карабула: там полностью выгорел частный дом. В огне погибли 13-летняя девочка, 2-летний мальчик и 6-месячная малышка.

Как рассказали следователи, в доме проживали только двое маленьких детей. Их мать в обед планировала поехать в соседний поселок, поэтому пригласила в дом 13-летнюю девочку, присмотреть за детьми. Перед поездкой женщина решила постирать белье – она поставила на веранде таз с водой и опустила в него электрический кипятильник.

Спустя какое-то время на веранде произошло возгорание: выйти через дверь семья не могла, поэтому мать разбила окно, выбралась и попросила 13-летнюю девочку передать ей детей. Однако та в страхе растерялась и не смогла помочь женщине. Пожар быстро распространился по дому, крыша рухнула, погребая под собой всех детей на глазах у матери.

Отметим, что правоохранительные органы завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Станет ли мать погибших детей его фигурантом – пока не сообщается.

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